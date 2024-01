Tampa Bay Buccaneers vs Philadelphia Eagles | Resumen y ganador del juego de comodines de los Playoffs de NFL

La Ronda de Comodines de la NFL terminó con el duelo en donde los Tampa Bay Buccaneers le ganaron 32-9 a los Philadelphia Eagles, con lo que se definieron todos los choques para la Ronda Divisional.

La presión en el partido estaba del lado de Philadelphia, pues de ser candidatos en el inicio de la campaña para llegar al Super Bowl tuvieron que jugarse su suerte en el Raymond James Stadium, casa de Tampa, pues fueron el quinto sembrado de su conferencia.

En la Conferencia Nacional entrarán en acción los San Francisco 49ers, que tuvieron una semana de descanso y lo harán ante los Green Bay Packers, que se convirtieron en el primer equipo en avanzar de ronda de comodines como séptimo sembrado y lo lograron tras humillar a Dallas.