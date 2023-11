Taylor Swift dedica romántica canción a Travis Kelce al cambiar la letra de una famosa canción

La cantante Taylor Swift hizo vibrar el Estadio Monumental de Buenos Aires con tres conciertos como parte de su gira "The Eras Tour" por Latinoamérica. La artista ya había conquistado a sus seguidores en México en agosto y eligió Argentina como el siguiente destino de su tour, antes de girar rumbo hacia Brasil esta semana.

En el show del sábado en la casa de River Plate, los miles de fans presentes tuvieron la sorpresa de contar con la presencia del jugador de los Kansas City Chiefs de la NFL, Travis Kelce. El futbolista aprovechó la semana de descanso de su equipo para darse una escapada y disfrutar del espectáculo de su talentosa novia.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando la super estrella interpretó "Karma", una canción de su álbum "Midnights", para la cual, la cantante modificó la letra, reemplazando la original "Karma is the guy on the screen coming straight home to me" por "Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me". Esta modificación desató la euforia entre los "Swifties" presentes, quienes no pudieron contener gritos y aplausos.

Este gesto tomó por sorpresa a los fans y también a Travis Kelce, quien no esperaba que su actual pareja hiciera tal cambio en la letra de la canción. En su podcast "New Heights", que comparte con su hermano Jason, el jugador de los Chiefs confesó:

"Sí, no, no tenía idea (de que ella haría eso)... bueno, podría haber tenido una pequeña idea, pero definitivamente cuando lo escuché salir de su boca, todavía me sorprendió. Pensé 'Oh, mier..., ella realmente acaba de decir eso'", refirió el ala cerrada de KC.

Travis Kelce sigue los pasos de Taylor Swift como cantante

Travis Kelce se aventuró en el mundo de la música junto a su hermano Jason Kelce, el centro de los Philadelphia Eagles. El dúo sorprendió a los aficionados al interpretar la canción "Fairytail of Philadelphia", un tema incluido en el disco "A Philly Special Christmas", que el equipo de la NFL lanzará como parte de las festividades decembrinas.

A través de las redes sociales de los Philadelphia Eagles, se mostraron fragmentos de la actuación musical de los hermanos Kelce. En la composición, muestran la química única entre ambos, quienes se desenvolvieron con soltura frente a los micrófonos.

Además, el equipo de los Eagles creó un video animado para complementar la presentación musical de los Kelce, en donde aparecen unas marionetas que representan a los hermanos interpretando la canción, mientras los jugadores Jordan Milata y Lane Johnson se preguntan si algún jugador de los Chiefs intentará robarles el show.

