TENIS: Rafael Nadal confirma una terrible lesión; ¿cuánto tiempo estará fuera?

El tenista español Rafael Nadal cayó 6-3, 7-6 en el Masters de Indian Wells ante el estadounidense Taylor Harry Fritz. Después del torneo se reveló que el ibérico disputó la final con una lesión que ya fue valorada y que lo mantendrá alejado de las canchas por más de un mes.

Fue el propio Nadal, quien a través de sus redes sociales informó que regresó a España para ser revisado por su equipo médico y fue cuando se conoció el lamentable resultado que dejó al "Gladiador" 'hundido y triste'.

"Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena", se puede leer en la cuenta de Twitter de Rafael Nadal.

Rafael Nadal pide el apoyo de los fans del tenis

Rafa Nadal no pudo con Fritz en dos sets y perdió el invicto que tenía en lo que va del año. Además no logró conquistar lo que hubiera sido su cuarto trofeo de este 2022. Anteriormente ganó el ATP 250 de Melbourne, el Abierto de Australia y el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.

Aunque es una mala noticia por el gran inicio de año que había, el español confía en su espíritu de lucha para esperar por la recuperación y regresar a las canchas.

"Llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo", indicó.

