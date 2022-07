TIGRES: Gignac y su tierno gesto con una abuelita aficionada de los de la UANL

Para ser aficionado al deporte no hay edad y la muestra está en una abuelita de 100 años que es aficionada de los Tigres de la UANL, donde la gran estrella es el delantero André-Pierre Gignac.

Por medio de sus redes sociales, el atacante de los felinos publicó dos fotografías en las que sale acompañado de Doña Mary, la longeva seguidora del conjunto regiomontano, a quien además le regaló una playera del club con el número 100 en la espalda.

"Hoy fui a tomarme un café con doña Mary y conocí a la abuela que todos quisiéramos tener y que además es tigre de corazón, esta en excelente forma para sus 100 increíbles años. Fue un placer haber convivido con usted y su familia doña Mary", fue el mensaje con el que el goleador de los Tigres acompañó su post.

El gesto de Gignac fue aplaudido por aficionados de la escuadra norteña e incluso el exfutbolista argentino Damián Álvarez, quien jugó en el equipo del 2010 al 2017, comentó la publicación con dos emojis (uno de felicidad y el rostro de una abuela).

En lo que va del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, el "Bómboro" registra tres goles en cinco compromisos, siendo sus víctimas hasta el momento Mazatlán FC, Atlas y FC Juárez.

Gignac explica por qué no puede ir a Estados Unidos

El delantero francés de los Tigres André Pierre-Gignac por fin rompió el silenció y reveló la importante razón por la que no viaja a Estados Unidos y, por lo mismo, no jugará el All Star Game contra la MLS.

A través de una historia en su Instagram oficial, el galo pidió que se respeten sus creencias, pues él decidió no vacunarse y eso le impide la entrada a Estados Unidos.

“Quiero aclarar que yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y mi origen. Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema, que es cien por ciento personal", fue lo que escribió el futbolista.

EVG