TIGRES: ¡No se guardó nada! Gignac habla sobre su relación con Miguel Herrera

Desde su llegada a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mucho se ha hablado sobre una mala relación entre Miguel Herrera y André Pierre Gignac.

Sin embargo, el delantero francés no se guardó nada y habló sobre cómo lleva las cosas con su nuevo entrenador, tras la salida de Ricardo Ferretti del cuadro neoleonés.

Gignac está encantado con Giber Becerra



"Me encanta cómo trabaja. Es de alto nivel, como tenia preparadores físicos en Marsella".

“En cada club hay ciclos, el club decidió que terminó el ciclo de Tuca, me llevo muy bien. Me eligió para llegar a Tigres y la comunicación con Miguel me gusta bastante, dice las cosas de frente y eso me gusta mucho, tenemos una súper buena relación. No sé por qué inventan cosas, nunca tuve problemas con Miguel y no ha pasado de momento. Es pura mentira”, dijo.

André-Pierre Gignac se encuentra recuperándose de una lesión que lo apartó de las canchas por algunas jornadas, pero se espera que pronto pueda regresar con los Tigres.

GIBER BECERRA NO CAUSA PROBLEMAS EN TIGRES

Por otro lado, habló sobre los entrenamientos y desmintió que Giber Becerrra sea el causante de su lesión y la de sus compañeros, luego de que se especulara de un mal acondicionamiento físico.

“No soy un mentiroso, voy a dejar las cosas claras. Desde el inicio de la pretemporada, el trabajo es increíble, me encanta cómo trabaja. Mi lesión fue una lesión pegando una pelota mal. Cada quien sus comentarios, pero es de alto nivel como tenía preparadores físicos en Marsella. Me gusta mucho el trabajo”, dijo.

