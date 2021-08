TIGRES: Miguel Herrera no se guarda nada y desmiente a Gignac en plena conferencia de prensa

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León encendieron las alarmas luego de la lesión de su máxima estrella, André-Pierre Gignac, aunuqe fue menos grave de lo que se esperaba.

A través de redes sociales, Gignac aseguró que tenía una fractura y que eso no lo iba a detener, pues esperaba estar de regreso pronto en la canchas.

📹🎙️ Conferencia de prensa del 16 de agosto con nuestro DT, @MiguelHerreraDT.#SiempreContigo 👊🏼 #EstoEsTigres 🐯 — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) August 16, 2021

Sin embargo, Miguel Herrera lo desmintió en conferencia de prensa y aseguró que "se apresuró" al dar a conocer esa información, pues le dijeron que no era una fractura.

"André ayer se aceleró un poquito, se habló con el traumatólogo, se llevaron los estudios, afortunadamente no es la lesión que se manejaba ayer, es una molestia en el tendón que sí llevará algunos días más, la evolución depende de cómo vaya reaccionando al tratamiento que se le va a dar para ver en qué partido está, como máximo se espera a que regrese hasta León, pero esperemos evolucione bien y dependiendo de él y cómo trabaje en la parte física; no hay fractura, es una parte de tendones", explicó el "Piojo".

NO HAY PROBLEMAS ENTRE GIGNAC Y HERRERA

En la misma conferencia de prensa, Miguel Herrera aseguró que contrario a los rumores, la relación que tienen el goleador galo y él es buena y no hay choques.

“siempre salen cuando las cosas van bien. Pueden hablar con todos los que he dirigido, con ninguno he tenido problemas, con el único fue (Roberto) Trotta y al final las cosas se aclararon (...)Todos van y me saludan, hasta los que no me conocen. Lo que inventan me tienen sin cuidado (…) Si la gente se come ese pollito es su problema. Me he ido de grupos importantes sin problema alguno”, sentenció.

