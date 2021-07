TOKIO 2020: Alexa Moreno clasifica a final de salto de caballo en gimnasia artística

La mexicana Alexa Moreno obtuvo este domingo su pase a la final de salto de caballo en gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La originaria de Tijuana, Baja California, realizó en su debut en la competencia las pruebas de salto de caballo, barras asimétricas, barra de equilibrio y suelo.

Foto: Captura de Twitter

¿Qué puntuaciones recibió la mexicana?

Salto de caballo: 14.633

​Barras asimétricas: 12.566

​Barra de equilibrio: 11.066

​Suelo: 12.333

¿Cuándo peleará por medalla Alexa Moreno?

La final olímpica de salto en Tokio 2020 está programada para llevarse a cabo el próximo domingo 1 de agosto a las 3:00 horas tiempo del centro de México.

En el all around, las cosas no salieron del todo bien para la deportista de 26 años, quien no pudo clasificar a esa final luego de que se cayó en la viga.

La rutina completa de piso, de nuestra representante Alexa Moreno 🇲🇽@alexa_moreno_mx representó dignamente a México esta mañana y tiene un pase a la final de salto en #Tokyo2020 ❤️🇲🇽



pic.twitter.com/fTImmjabGY — México en Tokyo 2020 - Enlace a Cancha (@enlaceacancha) July 25, 2021

EVG