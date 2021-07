TOKIO 2020: Rommel Pacheco y el emotivo mensaje antes de su última competencia

Rommel Pacheco, clavadista mexicano, iniciará su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 este 2 de agosto y compartió un video sobre cómo se siente antes de su participación en la justa de verano.

El clavadista yucateco aseguró que conforme se acerca la competencia siente "nervios, la presión, todo mundo espera la medalla de oro" y aseguró que después de Tokio 2020 "colgará el traje de baño".

Rommel asegura que aprendió a disfrutar la presión

Rommel Pacheco dijo en sus redes sociales:"Todo mundo espera la medalla de oro, el compromiso más grande en mi vida es el día de hoy, es mi última competencia y me retiro imagínense el peso que se siente en los hombros de un deportista".

A pesar de la presión, el atleta aprendió a disfrutar de estos momentos: "He aprendido a disfrutar y darle la vuelta a esa situación, para que sea algo positivo, cuando estoy parado en el trampolín tengo la determinación de hacerlo bien".

El atleta olímpico dijo que no hay mayor orgullo que representar a México y que dará todo para ver la bandera en el podio. "No ha habido día que no le ponga el máximo a cada entrenamiento", sentenció.

aar