"Tuca" Ferretti desaprueba que el "Tata" y Funes Mori estén en la Selección Mexicana

Una de las personas más importantes en la historia del futbol mexicano sin duda alguna es Ricardo "Tuca" Ferretti, quien suma más de 20 años sin interrumpir como entrenador y ha dejado un gran legado en el balompié.

En una entrevista con ESPN, el "Tuca" reconoció que él siempre ha dicho que el entrenador de cualquier selección tuvo que nacer en dicho país y también resaltó que no le gustó el llamado de Rogelio Funes Mori.

"No estoy de acuerdo, todos saben mi mentalidad, que una selección de un país debe de ser para gente que nació en ese país. Sigo pensando que el entrenador de la Selección Mexicana debe ser mexicano y que los jugadores deben ser mexicanos, nacidos en el país", dijo el "Tuca" Ferretti.

"Tuca" recibió varios ofertas de la FMF

"Tuca" Ferretti siempre fue el objeto de deseo por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para que tomara las riendas de la Selección Nacional, pero en diversas ocasiones rechazó dichas propuestas.

"No me ofrecieron un año, me ofrecieron cuatro, lo rechacé porque siempre defiendo lo que acabo de decir. La situación de un entrenador extranjero en una selección de otro país habla de inestabilidad de los entrenadores de ese país, no hay en México entrenadores que tengan una regularidad. En siete u ocho jornadas ya hay entrenadores despedidos", reconoció.

Al ser cuestionado de la partida de Nacho Ambriz al futbol de España, "Tuca" resaltó que lo ideal sería que llegara a un equipo de primera división, pues ha demostrado su talento, pero también mencionó que lo que busca es una progresión.