UFC 271: Israel Adesanya y Robert Whittaker cumplen la ceremonia de pesaje

Israel Adesanya, peleador nigeriano, y Robert Whittaker, peleador neozelandés, vencieron sin problema a la báscula, por lo que está todo listo para su segundo enfrentamiento este sábado 12 de febrero en el UFC 271.

Ambos peleadores marcaron 184 libras, con lo que la revancha entre el campeón de peso medio (Adesanya) y el retador número uno (Whittaker) en el Toyota Center de Houston, Texas, es un hecho.

La primera vez que se enfrentaron fue en el evento de UFC 243, celebrado en Melbourne, Australia. En esa pelea, "The Last Stylebender" llegó como campeón interino y fulminó a "The Reaper"en dos asaltos con un TKO.

¿Dónde pasan EN VIVO la pelea de Israel Adesanya y Robert Whittaker?

La pelea entre Israel Adesanya y Robert Whittaker se podrá seguir en vivo por la señal de Fox Sports y a partir de las 21:00 horas tiempo del centro de México.

Choque de noqueadores en UFC 270

No sólo veremos la esperada revancha entre uno de los mejores libra x libra de la actualidad en las artes marciales mixtas y el orgullo de Auckland en UFC 271, además, como pelea co-estelar estará el choque entre Derrick Lewis y Tai Tuivasa.

En un combate que es garantía de KO, Derrick "The Black Beast" Lewis se enfrenta a la sensación australiana Tai "Bam Bam" Tuivasa en una pelea de pesos pesados.

