"Canelo" y el gran gesto que tuvo con Brandon Moreno, tras su derrota en UFC

Saúl "Canelo" Álvarez no dejó pasar desapercibida la derrota de Brandon Moreno en la UFC y a través de sus redes sociales le mandó un mensaje de aliento.

"Ánimo, Brandon", escribió "Canelo" en una imagen que subió el tijuanense a su cuenta de Instagram, en la que ofrecía disculpas por perder el título mosca ante el brasileño Deiveson Figueiredo.

"Canelo" y Brando Moreno llevan una amistad estrecha, pues ambos han dejado el nombre de México en lo más alto y comparten conocimientos en sus respectivas disciplinas, por lo que cada que pueden se apoyan y dan consejos.

Brandon Moreno escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, en la que se sentía apenado por perder el título que ganó a mediados del año pasado y lo que lo convirtió en el primer mexicano en la historia en ganar un cetro de la UFC.

Amigos una disculpa, creo que perdí. Esto apesta y había olvidado un poco como se sentía. Al final la vida es así, pagar el precio no te asegura la victoria, solo una posibilidad. Para los que estuvieron conmigo y ahora se van, me quedo con haberlos hecho felices en algún momento, para los que se quedan, nuestra mayor gloria no es caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos, además de que Michael Jordan no ganó todos los partidos, los quiero a todos, lo único que puedo asegurar es que volveré