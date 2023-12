Copa América 2024: Usain Bolt deja las pistas de velocidad para jugar futbol con los mejores jugadores de Sudamérica

Previo al sorteo de la Copa América 2024, que se llevará a cabo en Estados Unidos a partir del 20 de junio, la Conmebol ha organizado un partido de futbol de exhibición que tendrá la participación de leyendas sudamericanas. La gran sorpresa es la presencia del exatleta jamaicano Usain Bolt como invitado especial.

El duelo de leyendas se llevará a cabo el martes 5 de diciembre en el DRV PNK Stadium de Inter Miami, dos días antes del sorteo que se realizará en el James L. Knight Center en Miami. Dos destacados estrategas dirigirán a los equipos: José Néstor Pekerman y Francisco "Pacho" Maturana.

Usain Bolt entrenó con el Borussia Dortmund en 2018 Foto: AP

El velocista, quien ganó 11 títulos mundiales y ocho medallas olímpicas, vestirá la camiseta con el número 9.58 en homenaje a su histórico récord mundial en los 100 metros llanos durante los Juegos Olímpicos. Bolt compartirá cancha con leyendas del futbol como Sergio Kun Agüero, Carlos "Pibe" Valderrama, Gonzalo Higuaín, Maxi Rodríguez y Javier Zanetti, entre otros.

Otros invitados destacados incluyen futbolistas de la Concacaf como el histórico arquero mexicano Jorge Campos, Bryan Ruiz y el máximo anotador de la Copa América, Luis "Matador" Hernández.

Usain Bolt buscó ser el mejor futbolista con el BVB

En 2018 Usain Bolt compartió su entusiasmo y determinación para enfrentar este nuevo capítulo en su carrera deportiva, fuera de las pistas de atletismo e incursionar el mundo del balompié.

"No quiero jugar en una Liga pequeña, sino en un equipo que me pueda ofrecer una carrera decente que no será muy larga. Me veo jugando un máximo de cuatro años", afirmó Bolt, refiriéndose a la duración estimada de su carrera futbolística.

El atleta jamaicano expresó su deseo de asumir nuevos retos y llevar su dedicación y habilidades al terreno de juego, con la misma intensidad y enfoque que lo caracterizó en las pistas de atletismo.

"Sólo necesito un nuevo desafío. Quería ser el mejor velocista y dominar. Ahora quiero ser futbolista. Quiero ser tan bueno como sea posible", declaró Bolt.

Usain Bolt, quien se retiró oficialmente del atletismo en 2017, ha mantenido su presencia en el mundo del deporte a través de diversas iniciativas y proyectos.

mmt