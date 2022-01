VIDEO: Aficionado se hinca y finge desmayarse al conocer a Floyd Mayweather

El estadounidense Floyd Mayweather es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia, motivo por el que tiene muchos admiradores a nivel mundial.

En redes sociales circula el momento en el que un fan se hinca y finge desmayarse tras conocer en persona al expugilista originario de Grand Rapids, Michigan. "Eres mi Dios, yo te respeto", dijo el aficionado.

Floyd Mayweather se toma foto con su seguidor

Debido a la extraña reacción de su fan, se le notó incómodo a Mayweather, quien intentaba levantar al sujeto. Sin embargo, eso no fue impedimento para que momentos después se tomaran la foto del recuerdo.

"Money" tuvo su última pelea de box el pasado 6 de junio, cuando enfrentó al youtuber Logan Paul en un combate que no tuvo vencedor. No obstante, el exboxeador de 44 años comentó que regresará a los cuadriláteros el próximo 20 de febrero aunque no se ha anunciado a su rival.

Hasta el momento, Floyd Mayweather es el único que ha derrotado al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, lo cual ocurrió el 14 de septiembre de 2013 en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

A lo largo de su carrera, el estadounidense disputó un total de 50 combates, saliendo con los brazos en alto en todos, 27 de ellos por la vía del nocaut y 23 por decisión.

