VIDEO: Comentaristas de ESPN confrontan a Yon de Luisa, presidente de la FMF, en pleno programa

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), fue severamente cuestionado y confrontado por los comentaristas de ESPN, principalmente por el exjugador Paco Gabriel de Anda, quien cuestionó las decisiones del organismo después del fracaso de México en el Mundial Qatar 2022.

Luego de que ayer la FMF y la Liga MX anunciaron una serie de medidas tras la temprana eliminación del Tricolor en la pasada Copa del Mundo, De Luisa estuvo como invitado en el programa "Futbol Picante", donde De Anda le aseguró que el que toma las decisiones finales es Emilio Azcárraga. Roberto Gómez Junco, David Faitelson y José Ramón Fernández también estaban entre los panelistas, además de que también estuvo como invitado Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

"Todo pasa por Emilio Azcárraga, para bien o para mal. Para decidir ‘esto y esto’, hay que ir con Emilio Azcárraga. Que si quiero traer al personaje que sea a la Selección, hay que ir con el Sr. Azcárraga y él es quien te va a decir sí o no. Me dices que hay un Comité (de Dueños), pero hay un comité que vigila al comité y todas las decisiones pasan por Emilio Azcárraga. Yo te pregunto ¿Cómo puede mejorar el futbol mexicano si siempre es lo mismo?", fue lo que el exseleccionado nacional le dijo al presidente de la FMF.

¿Todas las decisiones en el futbol mexicano pasan por una persona? 🤔@PacoGabriel_5 cuestionó a Yon de Luisa 💥



"Me sorprende que me digas con tanta claridad que todas las decisiones pasan por una persona cuando no es así. Yo te digo que los que están entrevistando a los entrenadores son Jaime Ordiales y Rodrigo Ares de Parga, de ahí pasan al Comité de los cinco dueños y el presidente de la Federación, no con el Sr. Azcárraga", respondió Yon de Luisa.

Pero De Anda no se quedó conforme con la respuesta del presidente de la FMF y le repitió que el sucesor de Gerardo Martino en la dirección técnica de la Selección Mexicana lo decidirá Azcárraga.

"Por favor, sabemos que el próximo director técnico nacional no lo van a elegir Ordiales o Ares de Parga, sabemos quién decide", reviró el mundialista en Corea-Japón 2002.

Los cambios en la FMF de cara al Mundial del 2026

La FMF reveló la nueva estructura de Selecciones Nacionales de cara a la Copa del Mundo 2026, del cual México comparte sede con Estados Unidos y Canadá. El presidente de la FMF, Yon de Luisa, junto con Mikel Arriola, anunció la nueva fase del área deportiva "que comenzamos hace medio año" tras el fracaso en el Mundial Qatar 2022.

En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que se hizo "un análisis a profundidad, buscando una autocrítica objetiva, con retroalimentación del cuerpo técnico, de nuestros jugadores, y de cada directivo de la FMF que participó en el Mundial".

Para fortalecer las Selecciones Nacionales, el presidente de la FMF informó que se creó un nuevo comité, el cual está formado por Amaury Vergara, Alejandro Irarragorri, Emilio Azcárraga, Ernesto Tinajero, Jorgealberto Hank y el presidente de la FMF, quien fungirá a su vez como presidente del comité.

