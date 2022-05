VIDEO: El día que Pep Guardiola preguntó por los servicios de Oribe Peralta

Sin duda alguna, Oribe Peralta es uno de los mejores jugadores en la última década y el torneo que lo catapultó al estréllela fueron los Juegos Olímpicos de Londres 2022.

En un programa de TUDN en el que estuvo como invitado Oribe Peralta, el narrador de futbol Andrés Vaca, le reveló que cuando terminaron los Juegos Olímpicos Pep Guardiola preguntó por sus servicios, pero se decepcionó por su edad.

“Oribe te enteraste que Pep Guardiola preguntó por tí; es una anécdota en serio, cuando terminaron los JO, Pep Guardiola preguntó por tí, le dijeron tu edad y dijo 'ah, qué lástima”, aseguró Vaca, sorprendiendo al mismo Peralta.

Oribe vivía uno de sus mejore momentos y Guardiola se encontraba en sus últimos años con el Barcelona, equipo en el que tocó la gloria tanto en España como en la Champions League.

Oribe no la pasó bien en Chivas

A tres meses de su retiro de las canchas, Oribe Peralta lamentó cómo se dieron las cosas durante su paso por Chivas, el último equipo en el que militó durante su carrera.

El "Hermoso", campeón olímpico con el Tricolor Sub 23 en los Juegos de Londres 2012, aseguró que siempre tuvo la disposición para defender la camiseta rojiblanca, pero considera que no recibió las oportunidades necesarias.

"Sabía que no iba a ser lo mismo por el ritmo de competencia, no era la misma edad, pero después yo estuve siempre al 100 por ciento, con toda la disposición de jugar y no me dejaron jugar. Siempre estuve disponible y jamás hubo una oportunidad", aseveró Peralta en entrevista con TUDN.

19 años de portar la casaca de profesional, más toda una vida de entrega y devoción. Esta es mi manera de despedirme y sobre todo de agradecerles a ustedes, mi afición, y a cada una de las personas que hicieron posible este sueño. ¡Valen Oro!https://t.co/T1IDpzDThd — Oribe Peralta (@OribePeralta) January 12, 2022

