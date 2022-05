Por lo general, la consecución de un título desborda la algarabía y alegría de todos los involucrados en el mismo. Sin embargo, no todos reaccionan de la manera más ortodoxa y común, tal y como le ocurrió a Gianluca Mancini, futbolista de la Roma, en los festejos del club tras coronarse en la Conference League a costa del Feyenoord.

En redes sociales circulan videos en los que se observa al defensa italiano golpear a algunos de sus compañeros en las celebraciones de la escuadra italiana en el Air Albania Stadium de Tirana, Albania, donde se efectuó el encuentro contra el conjunto neerlandés.

Bryan Cristante y Félix Arena-Gyan fueron las víctimas de la extraña y peculiar manera de festejar de Mancini, quien a ambos les dio puñetazos y empujones.

😳 ¡LE SOLTÓ UN PUÑETAZO A SU COMPAÑERO! 😳



El golpe de Mancini a Cristante en los festejos de AS Roma tras ganar la #UECLxFOX pic.twitter.com/0Acu5MQ2Gt — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 25, 2022

Pese a su raro comportamiento, el zaguero de 26 años tuvo un papel clave en el cotejo ante el Feyenoord, pues fue quien dio el pase para el solitario gol de Nicolò Zaniolo con el cual los dirigidos por José Mourinho se proclamaron monarcas en la primera edición de la UEFA Conference League.

Tercer trofeo internacional para la Roma

El experimentado timonel portugués José Mourinho había descrito a la Roma como un “club gigante” sin una sala de trofeos que se equiparara con su dimensión social ni con su base de seguidores apasionados.

“Lo de hoy no fue trabajo, sino historia. O la escribes o no lo haces, y nosotros la hemos escrito. He estado en la Roma por 11 meses y me percaté desde mi llegada de lo que significaba, de que todos estaban esperando esto”, comentó el lusitano al finalizar el encuentro.

El trofeo del tercer torneo europeo en importancia es el primero de índole continental que consigue la Roma desde la Copa de las Ferias Interciudades de 1961, que se considera precursor de la Copa de la UEFA y de la Europa League.

La otra competencia de carácter internacional que había cosechado la "Loba" antes de este miércoles fue la extinta Copa anglo-italiana en 1972, la cual se desarrollaba entre escuadras de la Premier League y la Serie A.

EVG