VIDEO: Jiménez suma 6º gol en la Premier League

El delantero mexicano Raúl Jiménez anotó su sexto gol de la temporada en la Premier League con el Wolverhampton este jueves, luego de poner el 1-0 de los Lobos sobre el Watford en juego pendiente de la Jornada 19 de la Premier League, el cual acabó 4-0.

El delantero surgido del América abrió el marcador al minuto 13 en el Molineux Stadium tras definir en el área con un suave toque de zurda, para dejar sin oportunidad al guardameta Ben Foster.

Posteriormente, un autogol de Juan Camilo Hernández al minuto 18 amplió la ventaja del Wolverhampton, que se puso 3-0 al 21' con tanto de Daniel Podence. Ya en el segundo tiempo, Rúben Neves logró el 4-0 definitivo (85').

Con este resultado, Jiménez y compañía llegaron a 43 unidades en la Primera División del balompié inglés, consecuencia de 13 victorias, cuatro empates y 11 derrotas, para así colocarse en el octavo puesto de la clasificación.

Las otras víctimas de Jiménez en la campaña

Everton, West Ham y Tottenham también han sido víctimas de Raúl Jiménez en la Temporada 2021-2022. Sin embargo, el Southampton es el que más ha padecido la efectividad del hidalguense con dos tantos, uno en la primera vuelta y el otro en el segundo tramo del certamen.

Con el de este jueves, Raúl Jiménez llegó a 54 anotaciones con la camiseta del Wolverhampton, equipo al que se sumó a mediados de 2018, después del Mundial de aquel año celebrado en Rusia.

El Wolverhampton se mantiene en la pelea por un puesto europeo con la victoria ante el Watford, en peligro de descenso.

Los Wolves se mantienen octavos, dos puntos detrás del Tottenham y West Ham.

El Aston Villa está siete puntos abajo tras vapulear 3-0 al Leeds con goles de Philippe Coutinho, Matty Cash y Calum Chambers.

Newcastle incrementó sus posibilidades de quedarse en la Primera División al vencer 2-1 al Southampton. El equipo de Eddie Howe ha ganado seis de siete encuentros y está a 10 puntos de los puestos de descenso.

Por otra parte, fue un caótico día fuera de la cancha, pero lo normal dentro de la misma para el Chelsea, club del que más se habla ahora en el mundo, por las razones equivocadas.

Goles tempraneros de Trevoh Chalobah y Mason Mount encaminaron al Chelsea hacia un triunfo por 3-1 ante el colero Norwich en la Liga Premier, horas después de que el gobierno británico anunció sanciones inéditas contra su dueño, el ruso Roman Abramovich.

Las medidas incluyen restricciones al equipo para vender más boletos y mercancía o fichar a nuevos jugadores.

Esto significa que el Chelsea requirió una licencia especial incluso para jugar este partido a mitad de semana, pero las sanciones (que también congelan la venta del equipo por parte de Abramovich) no detuvieron a los aficionados visitantes, quienes corearon el nombre del oligarca desde el silbatazo inicial.

Barça iguala y deja todo para la vuelta en Turquía

En casa, pero sin la eficacia ofensiva que había recuperado recién, el Barcelona no pasó del empate 0-0 ante el Galatasaray y deberá buscar el triunfo la próxima semana en Estambul si desea avanzar a los cuartos de final de la Europa League.

Fuera de la Champions League desde la fase de grupos, el Barça tiene en la Europa League su única opción realista de conquistar un trofeo durante la campaña aciaga que ha seguido a la salida de su astro Lionel Messi.

“La desventaja es no haber ganado, no hemos hecho los deberes. Sensación mala porque no es un buen resultado jugando en casa”, reconoció el técnico barcelonista, Xavi Hernández.

En medio de una campaña para el olvido, el conjunto catalán había dado algunas señales recientes de restablecimiento, al ganar cuatro cotejos consecutivos en las distintas competiciones y al anotar 14 goles en esos duelos de manera combinada.

Pero un arquero surgido de la propia entidad blaugrana se encargó de anularla esta vez.

Iñaki Peña, portero cedido por el conjunto catalán al turco, fue la figura de la noche, al apagar varias oportunidades de peligro de los locales.

