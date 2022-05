VIDEO: Jugadora de Chivas emula festejo del "Bofo" Bautista en Liga MX Femenil

Adolfo "Bofo" Bautista es uno de los futbolistas más recordados por la afición de Chivas en la última época. Sus goles y actuaciones en partidos importantes redituaron en grandes victorias, una de ellas el 2-1 sobre el Toluca en la final de vuelta del Apertura 2006.

Alicia "Licha" Cervantes, delantera del Guadalajara, celebró su gol contra Pumas en la ida de cuartos de final del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil al estilo del "Bofo".

⚽ 🔥 ¡Goool de Chivas femenil! ⚽ 🔥 ¡Goool de Chivas femenil!



🤩 Licha Cervantes marca el primero y demuestra porqué es la máxima anotadora



🐾 0-1 🐐#PumasFemenil | #ChivasFemenil | #EllasEnTUDN pic.twitter.com/dIcNiZZsAQ — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 6, 2022

Cervantes adelantó a las rojiblancas con su penalti anotado al minuto 38 en el cotejo celebrado en Ciudad Universitaria. La atacante se quitó uno de sus botines para colocárselo en la frente, tal y como lo hacía Bautista Herrera.

El encuentro en el Estadio Olímpico Universitario acabó igualado a dos anotaciones. El otro tanto de Chivas fue obra de Susan Bejarano, mientras que las dos dianas de las felinas las consiguió Aerial Chavarin.

te puede interesar CHIVAS: Alexis Vega y la rara condición que lo acerca a Europa

¿Cuándo es el juego de vuelta entre Chivas y Pumas?

Será hasta el próximo lunes 9 de mayo cuando Chivas y Pumas se vean las caras de nueva cuenta para disputar el cotejo de vuelta de cuartos de final.

En el Estadio Akron es donde el Rebaño Sagrado y la escuadra capitalina definirán al equipo que accederá a las semifinales de la Liga MX Femenil.

Las otras series de cuartos de final de la competencia son América vs Pachuca, Tigres vs Atlas y Rayadas vs Xolas.

EVG