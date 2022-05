No fue la noche que esperábamos y sentimos la misma tristeza que ustedes; no tenemos palabras para reconocer todo su apoyo. 👏👏👏



¡A levantar la cabeza, auriazules! ¡Nuestro camino no termina hoy! 👊



Hoy más que nunca #SoyDePumas, #ComoDebeSer pic.twitter.com/RpWzAdKuek