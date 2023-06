VIDEO: Jugadora suelta brutal puñetazo a una rival y desata descomunal trifulca en partido de futbol femenil

Un partido de futbol femenil celebrado en Panamá se hizo viral luego de que se desató una descomunal pelea entre las jugadoras del Sporting San Miguel y Plaza Amador, los equipos que disputaban este encuentro.

La trifulca se originó después de que Valentina Preciado, integrante del Sporting San Miguel, dio un manotazo a una contrincante en su intento por realizar una chilena.

Debido a que su intento no fructificó, Stephany Toral la encaró y le soltó un puñetazo en el rostro, lo que ocasionó que integrantes de ambos conjuntos se metieran para defender a sus respectivas compañeras, desatando el caos.

Una jugadora del Plaza Amador golpeó en la cara a una rival del Sporting SM, en medio de un partido de la Liga de Fútbol Femenino (LFF). 🇵🇦 😳



Al final, el triunfo se lo llevó el Plaza Amador al imponerse por marcador de 2-0 en el cotejo correspondiente a las semifinales de la liga de futbol femenil de Panamá.

Jugadora ofrece disculpas por su agresión

Después del episodio violento entre las futbolistas de Sporting San Miguel y Plaza Amador, Stephany Toral, integrante del Plaza Amador, ofreció disculpas en sus redes sociales.

Mediante una de sus instastories, compartió un comunicado en el que reconoció que su reacción no fue la adecuada, al tiempo que se disculpó con sus compañeras, directivos del club y los aficionados.

"No puedo regresar el tiempo para arreglar lo que hice, pero pero puedo pedir una disculpa, porque se lo merecen, a mis directores de equipo, a mis compañeras de juego y todos los fanáticos que siguen día a día esta liga", señala una parte del mensaje de Toral.

En el mismo mensaje, la futbolista del Plaza Amador aseguró que no volverá a tener un comportamiento de este tipo. "No fue la mejor reacción y lo admito, el calor del momento me cegó. Les pido disculpa de todo corazón y no volverá a pasar".

¿Cuántos equipos hay en la liga femenil de Panamá?

Primera División Femenina de Panamá o la Liga de Futbol Femenino (LFF) se fundó el 24 de junio del 2017.

Actualmente se realiza la novena edición de la competencia en la que participan 16 clubes.

Además de Plaza Amador y Sporting San Miguel también compiten Tauro, Universitario, La Chorrera, Panamá Oeste, Atlético Nacional, Veraguas United FC, Chorrillo, Mario Méndez FC, Atlético Chiriquí, Unión Coclé FC, , Herrera FC, Bocas Junior, CIEX Academy y Alianza.

Tauro y Universitario son hasta el momento los dos equipos más ganadores en la historia de la liga femenil panameña, al presumir en su palmarés tres títulos cada uno, seguidos por el Atlético Nacional, que se ha coronado en dos ocasiones.

