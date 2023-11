VIDEO: ¡Qué quemón! Marco Fabián aconseja a Christian Nodal en entrevista en vivo; ¿qué le dijo?

Christian Nodal vivió un divertido episodio junto a la periodista Andrea Sánchez de Mundo Deportivo, cuando el futbolista Marco Fabián se unió a la entrevista de manera inesperada. Mientras conversaban sobre diversos temas, el actual jugador del Unión Esportiva Santa Colomna, decidió sorprender al cantante en una videollamada.

Fuera de cámaras, el ex de Cruz Azul llamó a Nodal para aconsejarle que tuviera cuidado con sus respuestas, pues él había estado en problemas al ser sincero con sus comentarios. "No contestes a todo, me han metido en muchos líos por ahí", comentó en tono de broma, mientras la entrevistadora sostenía el teléfono del artista mexicano.

La periodista compartió el divertido momento en sus historias de Instagram, revelando la amistad entre el cantante de regional mexicano y el futbolista. Cabe destacar que Marco Fabián está en la Primera División de Andorra, tras firmar un contrato por un año con el equipo de Colomna, con la opción de renovar por otro año más.

La amena charla entre Christian Nodal y Andrea Sánchez para Mundo Deportivo se convirtió en una graciosa experiencia gracias a la intervención del centrocampista, la cual volvió a unir lazos en el entretenimiento.

Marco Fabián protagoniza divertido video junto con Christian Nodal Foto: Instagram

Marco Fabián tiene una doble profesión

Marco Fabián decidió adentrarse al mundo del entretenimiento, utilizando una página para recibir dinero, de acuerdo a las peticiones de algunos aficionados con tal de tener un audio o un video del famoso futbolista.

El sitio es Famosos.com, conocido por ser una plataforma diseñada para recibir saludos de personas del deporte o del espectáculo, en la que varía el precio dependiendo el mensaje. De acuerdo al perfil del tapatío, su saludo más caro rondaría los seis mil pesos.

“Hola, qué tal, soy su amigo Marco Fabián y estoy muy feliz de estar en esta nueva aplicación, compartiendo un poco de mi tiempo y enviarles saludos o felicitaciones. Si quieren compartir o regalarle algo a alguien de parte mía, mándenle un saludo”, establece en su video de presentación.

Marco Fabián perfil Foto: Marco Fabián / Famosos.com

mmt