'Tuca' Ferretti se dice decepcionado del 'Chicharito' Hernández; "No está en sus cinco sentidos" (Video)

A Ricardo Ferretti no le cayó en gracia el video en el que el goleador Javier 'Chicharito' Hernández defendió a la Selección Mexicana de las críticas de aficionados y periodistas luego de su polémica victoria sobre Honduras, con la que selló su pase a la Copa América del año entrante.

Durante la emisión del programa 'Futbol Picante' de ESPN, el 'Tuca' aseguró sentirse decepcionado del exatacante del LA Galaxy de la MLS, señalando que no habló con su cabeza.

"ME DECEPCIONA POR EL SER HUMANO QUE YO CONOCÍ DE JAVIER HERNÁNDEZ, ESTE NO ES EL JAVIER HERNÁNDEZ"



"Sí (estoy decepcionado), de esta declaración. Nunca había escuchado una declaración tan inadecuada de él como ésta. No está en sus cinco sentidos, pensando, analizando. Se dejó llevar más por el corazón que por la cabeza", respondió Ferretti ante la pregunta de Álvaro Morales acerca de su opinión de la publicación del 'Chicharito'.

El 'Tuca' también comentó que le sorprendió la manera en la que Hernández Balcázar se expresó en el video en el que salió en defensa del Tricolor, pues hizo énfasis en que la imagen que tenía del delantero era la de alguien más ecuánime.

Nadie lo entrevista, él (Javier Hernández) da una opinión queriendo juntar una equis cantidad de gente Ricardo Ferretti

"Me sorprende porque no es la persona que traté, la persona que conocí y la persona que me ayudó. La verdad no sé cómo expresar. No sé, te juro que la percepción que tengo de Javier Hernández es otra distinta a la que esta hablando, del profesional, el centrado, el comprometido, el ecuánime; para mí no es Javier Hernández", ahondó el exdirector técnico del Cruz Azul.

Ricardo 'Tuca' Ferretti se sumó a las filas de la cadena ESPN hace algunas semanas, pues de momento se encuentra sin equipo tras su corta etapa al frente de La Máquina.

'Chicharito' recibe invitación para continuar su carrera

Héctor Herrera y Javier Hernández son dos de los últimos referentes de la Selección Mexicana de futbol, por lo que se conocen bien, lo que a HH le dio la confianza para sugerirle al 'Chicharito' que sea su compañero en el Houston Dynamo.

El veterano mediocampista reveló que platicó con el goleador histórico del Tricolor y le preguntó si le gustaría continuar su carrera en la MLS con los de Texas, luego de que dejó de formar parte del LA Galaxy después de cuatro temporadas.

"Para mí siempre fue un ejemplo, y gracias a la relación que tenemos, me tomé la libertad de mandarle un mensajito por si quería tomarnos como una opción", señaló Herrera en entrevista con Noticias 45 Houston.

