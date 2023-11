VIDEO: Raúl Jiménez rompe sequía y marca su primer golazo con el Fulham en el Premier League

El delantero mexicano, Raúl Jiménez por fin rompió su sequía de no hacer goles en Europa y marcó su primer tanto con el Fulham en la derrota de su equipo por marcador de 3-1 en su visita al Aston Villa.

"El Lobo Mexicano" no se hacía presente en el marcador en la Premier League desde el 10 de marzo de 2022, por lo que tuvieron que pasar 20 meses para que perforara las redes rivales.

El canterano de las Águilas del América recibió un pase de Antonee Robinson, dentro del área, y solamente tuvo que empujar la redonda para vencer al portero argentino Dibu Martínez.

Gol de Raúl Jiménez al Dibu Martínez.



Aston Villa 3-1 Fulham

pic.twitter.com/FrfBMgEtq2 — Ivan Kasanzew🎬 (@IvanKasanzew) November 12, 2023

Para mala suerte del mexicano, su gol no pudo ayudar a su equipo para que se llevara mínimo un punto, pues con las anotaciones de Antonee Robinson, quien marcó un autogol a los 27 minutos, John McGinn al 42' y Ollie Watkins al 64', el Aston Villa se llevó las tres unidades.

Uno de los jugadores que siempre dan de qué hablar es el arquero pampero Emiliano Martínez, quien no tuvo muchos problemas bajo los tres postes y las dificultades que pudo tener las atajó de buena manera.

El delantero mexicano jugó 74 minutos y cada vez luce en forma, por lo que en la Premier League desean que recupere su gran nivel y vuelva a ser uno de los protagonistas.

Raúl Jiménez listo para el Tricolor

La próxima semana se detiene la actividad en el mundo, pues se juega una de las últimas Fechas FIFA del año y México enfrenta a Honduras en busca de su pase directo a la Copa América de 2024.

El Tricolor contará con una delantera de miedo y Jaime Lozano tendrá la difícil tarea de encontrar a su delantero titular, pues convocó a Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Henry Martín y al colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones.

El entrenador de la Selección Nacional de México ha defendido en diferentes ocasiones a Raúl Jiménez y asegurado que el ex del Atlético de Madrid se ha ganado su lugar y es un referente a nivel mundial, pero que eso no quiere decir que Santiago Giménez pueda responder dentro de la cancha o que Henry Martín no esté para ser titular.

