WTA 250 Mérida Open AKRON: Fernanda Contreras revela lo que le faltó para vencer a Alycia Parks

El WTA 250 Mérida Open AKRON se quedó sin representante mexicana luego de la eliminación de Fernanda Contreras en la primera ronda, fase en la que fue derrotada por la estadounidense Alycia Parks, quien se impuso 7-6, 3-6 y 7-5.

La originaria de San Luis Potosí aseguró que la clave del partido contra Parks estuvo en que le faltó un break point en el tercer set.

"Un break point en el tercer set. De los siete que tuve hubiera estado bueno meter una bola más, hacerla fallar una bola más o yo ser un poco más agresiva. Hubiera estado más padre, porque ya traía al público y el cambio de momentum", reconoció Contreras a la prensa después de su caída.

¡Se acabó! @TheRealAParks 🇺🇸 se impone a Fernanda Contreras 🇲🇽 (7-6[7], 3-6, 7-5) para llevarse el último boleto a ronda de octavos de final del #MéridaOpenAKRON. pic.twitter.com/UWtj0yX0e4 — Mérida Open AKRON (@WTAMeridaOpen) February 22, 2023

Pese a que no consiguió el resultado anhelado, la jugadora de 25 años de edad valoró y agradeció el apoyo de la afición mexicana durante su duelo contra Alycia Parks en el Yucatán Country Club.

"Obviamente duele mucho. Pero el público me encantó, me encantó el apoyo que me dieron, que gritaban, la verdad que sí estaba muy sonriente y hasta eso lo escribí dije; Wow, qué experiencia me encantó y ni modo a veces se gana, se pierde”, ahondó Contreras.

En los octavos de final del WTA 250 Mérida Open AKRON, Alycia Parks se medirá el jueves ante la sueca Rebecca Peterson.

¿Qué sigue para Fernanda Contreras?

Tras quedar eliminada del WTA 250 Mérida Open AKRON, Fernanda Contreras afrontará el Abierto de Monterrey, que empieza el próximo 27 de febrero.

"Me voy a Monterrey, estoy muy feliz y muy honrada que me dieron una Wild card para el main draw en el Abierto de Seguros. Voy a jugar otra vez con México. Ni modo que esto no me fue como esperaba pero me encantó el público", comentó la mexicana ante los medios de comunicación.

EVG