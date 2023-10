WTA Finals Cancún: Las estrellas del tenis se preparan para el último torneo de la temporada 2023

Las jugadoras del GNP Seguros WTA Finals Cancún se declararon listas para competir en el certamen que pone fin a la temporada 2023. Después de tomarse la foto oficial, las protagonistas del torneo expresaron sus expectativas respecto al certamen que se jugará a partir del domingo 29 de octubre y cerrará el 5 de noviembre.

Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, uno y dos del mundo, respectivamente, se dijeron afortunadas de poder jugar el torneo que reúne a las ocho mejores de la temporada 2023. La bielorrusa no asumió la etiqueta de favorita, pese a ocupar la cima del ranking de la WTA.

“Amo jugar aquí, creo que todas somos favoritas, somos las ocho mejores... las condiciones son un poco complicadas, pero espero que el viento no afecte mi juego”, comentó.

Sabalenka y Swiatek compiten por el puesto número 1 de fin de año GNP Seguros WTA Finals

Swiatek señaló que espera disfrutar el certamen y hacerlo bien, “físicamente me siento bien, en ese aspecto soy una de las mejores”, señaló la polaca.

Sabalenka y Swiatek se disputan la posición de honor en el torneo. Aryna tiene en sus manos terminar como la mejor; asegura el número uno si llega a la final con récord de 2-1 en la fase de round robin.

Las ocho tenistas de élite que buscan el último torneo

Coco Gauff y Jessica Pegula coincidieron en que su meta es hacer unas mejores Finals que el año pasado, ya que en la edición de Fort Worth se despidieron sin triunfos. Además de clasificar en la modalidad de singles, Gauff y Pegula participan juntas en la modalidad de dobles.

“Espero divertirme, he estado practicando bien, en las últimas Finals no lo hice de lo mejor, espero que sea diferente. Espero un gran apoyo de la afición... estar aquí me recuerda un poco a casa, vivo cerca de Miami y son condiciones similares, amo la playa, soy como una sirena”, comentó Gauff, campeona del US Open 2023.

Pegula bromeó diciendo que espera ganar más partidos que en su pasada participación en las Finals.

Las estadounidenses Desirae Krawczyk, Coco Gauff y Jessica Pegula Foto: GNP Seguros WTA Finals Cancún

Elena Rybakina, Marketa Vondrousova, Ons Jabeur y Maria Sakkari, completan la lista de las participantes en la modalidad de singles. Todas las jugadoras asistieron a la cena de gala en la que se realizaría el sorteo para conformar los dos grupos para disputar el round robin.

mmt