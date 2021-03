Zlatan Ibrahimovic rompe en llanto en plena conferencia de prensa (VIDEO)

El veterano delantero sueco Zlatan Ibrahimovic siempre se ha caracterizado por su carácter rudo. Sin embargo, no por ello deja de ser humano y este lunes dio una prueba de ello al romper en llanto durante una conferencia de prensa.

Después de cinco años, Zlatan Ibrahimovic volverá a vestir la camiseta de la Selección de Suecia para los juegos eliminatorios rumbo a Qatar 2022 contra Georgia y Kosovo. Cuestionado acerca de lo que sintió cuando recibió la noticia en compañía de su familia e hijos, el atacante del AC Milan no pudo contener las lágrimas.

"No es una buena pregunta. Estaba con Vincent (uno de sus hijos) y se puso a llorar cuando lo dejé, pero está todo bien", respondió Ibrahimovic justó antes de comenzar a llorar.

"Cuando pregunté, todos fueron positivos. Cuando se trata de jugar para tu país, nadie se opone, se trata solamente de rendir o no", agregó Ibrahimovic acerca de cómo tomó la gente cercana a él su vuelta a la selección nórdica, con la que no juega desde la Eurocopa Francia 2016.

Pese a la emoción por el retorno al combinado escandinavo, el exfutbolista del PSG, Barcelona y Galaxy, entre otros clubes, indicó que aportará su granito de arena en el equipo dirigido por Janne Andersson, aunque, fiel a su estilo, bromeó al decir que es el mejor futbolista del mundo.

"No estoy acá para hacer mi propio show, no soy más que una pieza de un rompecabezas en medio de otras muchas piezas. Pero si me lo preguntas... ¡Soy el mejor del mundo!", comentó Ibrahimovic, quien tiene 39 años de edad.

¿Cuántos partidos ha disputado Zlatan Ibrahimovic con Suecia?

Desde su debut como seleccionado de Suecia en un encuentro contra amistoso que culminó sin goles ante Islas Feroe el 31 de enero de 2001, Zlatan Ibrahimovic ha jugado 116 compromisos con el cuadro nórdico.

Hasta el momento, Zlatan Ibrahimovic registra 42 goles con la Selección de Suecia, 19 en eliminatorias mundialistas, 19 en clasificatorios para la Eurocopa, 18 en amistosos y seis en Eurocopa.

EVG