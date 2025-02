Shakira es hospitalizada y pospone show

A cinco días de comenzar su esperada gira Las mujeres ya no lloran, la cantante colombiana Shakira pospuso su espectáculo en Perú ayer, debido a que fue hospitalizada de urgencias la noche del sábado, informó en sus redes sociales.

“Lamento informarles que anoche (sábado) tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, anunció la intérprete de “Ojos así”.

El Tip: Antes, Shakira anunció que iba a adelantar el horario del concierto, porque no le dieron permisos para extenderse

La también compositora expresó sentirse “muy triste por no poder subir al escenario el día de hoy (domingo). He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”.

Externó que esperaba sentirse mejor hoy y que la den de alta cuanto antes para poder ofrecer el espectáculo.

“Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión. Los quiero mucho”, dijo sobre el concierto programado en el Estadio Nacional, en Lima, Perú.

A la medianoche del 15 de febrero, Shakira arribó a Perú en el Aeropuerto Jorge Chávez, donde cientos de fans la esperaron para darle una cálida bienvenida, pues han pasado 14 años desde la última presentación de la originaria de Barranquilla en la capital de aquella nación.

La intérprete de “Te felicito” y “Suerte” se acercó para saludar a algunos fanáticos y recibió algunos regalos, entre ellos un arreglo de girasoles, según reportó la prensa en aquel país.