Vive Latino, 25 años de gozo, transformación y crecimiento

A lo largo de 25 años, el Vive Latino ha pasado de ser un festival que incursionaba en los espectáculos masivos con todos los desafíos logísticos que eso conllevo, como falta de agua, problemas técnicos o un foro abarrotado, hasta convertirse en un referente y en un encuentro musical que se ha transformado, desde contar ahora con cinco escenarios, espectáculos alternos de lucha libre y stand up hasta diversificarse para incluir proyectos de todos los géneros, desde rock hasta regional mexicano. Para recordar esa primera edición, Meme del Real y Rubén Albarrán, de Café Tacvba, las Víctimas del Dr. Cerebro y Los Esquizitos, quienes forman parte del cartel de 2025, comparten sus experiencias con La Razón, desde las más chuscas, como caerse del escenario o improvisar por la falla de una consola, hasta la manera en que han visto cómo este encuentro se ha consolidado.

Café Tacvba: En aquel año lo dimos todo

Café Tacvba fue una de las bandas que formó parte del primer cartel del festival Vive Latino y aunque este año no se presenta, dos de sus integrantes estarán con sus proyectos alternos, Meme del Real con su faceta solista y Rubén Albarrán dará un show con Los K’comxtles. Para ambos artistas el festival ha sido una plataforma para impulsar a las agrupaciones, por eso les resulta entrañable formar parte del 25 aniversario.

“Era una emoción que se diera este espacio de encuentro para todos los músicos que en aquella época estábamos inventando lo que en algún momento llegaron a llamar rock en español, rock mexicano o rock nacional. Era una gran emoción tener un buen escenario, un buen audio, que un público grande se acercara a apoyar y a disfrutar de la música, a vivir la música. Ser parte de ese momento que se gestaba, porque era una emoción muy grande admirar a los compañeros músicos, compartir y obviamente agarrar la fiesta”, compartió en entrevista con La Razón Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba y quien ahora también es parte de Los K’comxtles, banda que enaltece el espíritu del rock and Roll.

Meme del Real recordó que en aquella ocasión la agrupación dio lo mejor, como lo ha hecho en cada una de las ediciones en las que ha estado presente en el encuentro musical.

Meme del Real (izq.) y Rubén Albarrán, durante un concierto con Café Tacvba. ı Foto: Especial

“En aquel año con la banda lo dimos todo, recuerdo que el público respondió bien, era eufórico y muy prendido. Creo que eso es lo bonito del festival”, comentó en entrevista Meme del Real, quien este 2025 se presenta como solista, por lo que será un nuevo comienzo en el encuentro.

Meme del Real consideró que el Vive Latino fue punta de lanza en una época en la que la presencia de los festivales de música no era común como ahora que existen el EDC México, el Corona Capital, el Arre, el AXE Ceremonia, el Tecate Emblema, el Pal’ Norte o el Machaca Fest, por mencionar algunos.

“En aquella época no eran tan comunes los festivales, el Vive Latino, por su apuesta ya era un gran festival, pero también 25 años después te das cuenta que ha crecido y cambiado para bien. Me parece una gran oportunidad para todos, tanto para el talento, como para los organizadores, para el país. Es uno de los festivales más grandes de México, no sé si de América Latina”, dijo.

Este año Meme del Real presentará algunos temas que formarán parte de su próximo disco del cual lanzó ya su primer sencillo, “Princesa”. Esa emoción que sintió en el primer Vive Latino también la experimenta ahora al dar a conocer al público este proyecto.

“Espero que le llame la atención al público para que conectemos juntos. Además de la edad (risas), creo que podría cambiar el desenvolvimiento de uno como artista, porque ya conoces el evento, sabes cómo te puedes desenvolver. Quiero poder subir a disfrutarlo y que salga como debe salir, también me gustaría que se inicie una bonita relación con el público”, comentó.

Meme del Real se sintió afortunado por la oportunidad de experimentar que les ha permitido Café Tacvba a cada uno de los integrantes, pues si bien siguen adelante con la agrupación están en proyectos alternos.

“Por suerte, el grupo siempre nos da la oportunidad de experimentar en proyectos que nos ayuden de forma creativa. Creo que todos nosotros (los integrantes) hemos hecho diferentes cosas”, comentó el músico y cantante, quien se presentará el 15 demarro en el escenario Telcel a las 18:35 horas.

Un ejemplo de lo anterior es Rubén Albarrán, quien dará un show con Los K’comxtles el domingo 16 de marzo en la Carpa Intolerante a las 16:00 horas.

“En el camino del rock and roll vamos haciendo amigos, llegó el momento de hacer rock and roll, un poco cansados de escuchar la misma música, el mismo sonido. Es una buena medicina, un buen antídoto, porque ahora lo que escuchamos son Frankensteins digitales. Toda la música que se escucha en la radio tiene un clic, no tiene errores porque son eliminados como en la cirugía plástica y la nuestra es música humana, para gozar, que tiene errores, fluctuaciones en el tiempo. Ése es el corazón de Los K’comxtles”, concluyó Rubén Albarrán.

Víctimas del Dr. Cerebro: El festival fue como la luz al final de la oscuridad

La emblemática banda originaria de Nezahualcóyotl, las Víctimas del Dr. Cerebro vivió la última época en la que ser rockero era motivo de represión o censura, por eso cuando surgió el Vive Latino en 1998 vieron el festival como “la luz que vimos al final del pasillo en la oscuridad, porque nos abrió un panorama maravilloso, ya que nosotros veníamos de un camino bastante rocoso, porque pasamos tiempos en que estaba prohibido el rock and roll”, dijo a La Razón Daniel Flores Ranas, al recordar la primera edición del encuentro musical de la que formaron parte junto a El Tri, Control Machete, Cuba, El Gran Silencio y La Gusana Ciega entre otras más.

El guitarrista de la banda, a 25 ediciones de ese primer Vive Latino, recordó que fue una experiencia “bien bizarra”, porque “había un descontrol total”, pero que disfrutaron al máximo e incluso se superaron las expectativas porque fue sorprendente la cantidad de personas que reunió el festival, aproximadamente 40 mil asistentes.

“Recuerdo que tocamos como a las doce del día en el escenario Alternativo. De repente una consola estaba fallando a medio show, la cambiaron. Pasaron todos los problemas que siempre se presentan cuando eres primerizo: dieron portazo, se acabó el agua y no esperaban que hubiera tanta afluencia de gente, que se volviera tan masivo el festival. Pensaron que no habría tanta gente y al final estuvo abarrotado”, rememoró Daniel Flores Ranas.

Las Víctimas del Dr. Cerebro, en un concierto ı Foto: Especial

En un momento en el que el único referente de conciertos masivos eran los que se hacían en Ciudad Universitaria en solidaridad con la causa zapatista y otras más, para las Víctimas del Dr. Cerebro ese primer Vive Latino fue una plataforma para seguir impulsando a esas bandas de rock que nacieron a finales de los años 80 y en el transcurso de los 90.

“Habíamos tenido unas participaciones en CU, en algunos eventos que hizo Rita Guerrero, a beneficio de los niños de Chiapas, que era pagar la entrada con un kilo de arroz, un kilo de frijol. Estábamos siempre muy clavados en estos conciertos de apoyo para las personas o los momentos en los que eran necesarios llevar nuestro talento para apoyar a toda esta gente”, contó.

Desde ese momento, las Víctimas del Dr. Cerebro se convirtió en una banda asidua al Vive Latino, pues suman 10 presentaciones y en este 25 aniversario son una de las agrupaciones que conforman el cartel, lo cual se vuelve emblemático.

“Nos sentimos muy afortunados de celebrar estos 25 años de este festival que vimos nacer, felices de que nos hayan tomando en cuenta y dado nuestro lugar. Ha sido maravilloso ver cómo ha evolucionado el Vive Latino, de ese primer concierto, ahora estar 25 años después, ver cómo ha crecido a un nivel que nunca nos imaginamos ninguno de nosotros”, dijo.

La agrupación tiene recuerdos entrañables y de alguna manera ha hecho “callo” para sortear cualquier adversidad, como cuando les toca cerrar algún escenario. “En ese momento la gente está cansadísima, bien peda, siempre decimos ‘ya no va a haber nadie’, y no, la gente ahí está esperando. Lo más difícil que nos ha tocado es cerrar cuando ha habido una banda importante en el primer escenario y nosotros cerramos el segundo, pero al final la banda se viene a nuestro show”, comentó en entrevista Jesús Flores “Chipotle”, fundador de las Víctimas del Dr. Cerebro.

Para esta edición de aniversario, las Víctimas del Dr. Cerebro también tendrán el desafío de cerrar el escenario Amazon Music el domingo 16 de marzo a las 00:55 horas, día en que Rüfüs Du Sol hará lo propio en el principal, pero están más que listos con un show que será un preámbulo de lo que preparan para la celebración de sus 35 años de trayectoria.

“Vamos a cantar rolas nuevas, pero también rolas clásicas que la gente quiere escuchar, vamos a hacer un show totalmente diferente. Después vamos a estar en el Pabellón del Palacio de los Deportes el 1 de noviembre celebrando nuestro 35 aniversario, con un show especial. Vamos a tocar los tres primeros discos, normalmente no hemos interpretado algunas rolas, ni siquiera en toda la historia de las Víctimas, van a ser de principio a fin”, adelantó Daniel Flores Ranas.

Uili Damage de Los Esquizitos: Me caí y azoté como Juan Gabriel

Un festejo de 25 años se celebra en grande y esa es la intención del grupo Los Esquizitos, quienes para su show en este año del Vive Latino, quieren presentar música nueva, pero también esperan que se presenten algunas situaciones extrañas que les recuerden a su primera participación en este festival.

En entrevista con La Razón de México, Uili Damage, integrante de Los Esquizitos, grupo que se presentó en la primera edición del festival, recordó que en aquella primera edición, incluso hubo accidentes, pues el guitarrista tropezó arriba del escenario. Y esta misma situación ocurrió en su show del 2003, por lo que espera que en este año también haya algo fuera de lo usual.

“Claro que me acuerdo de la primera participación de Los Exquisitos en Vive Latino. Sobre todo porque me caí con un cable que había en el piso y azoté como Juan Gabriel. Y para la quinta edición, me acuerdo que me puse zapatos de vestir de plataforma y me volví a caer. Entonces si todo sale bien este año también volverá a haber accidentes. Estamos preparados para lo que sea”, contó.

Los Esquizitos, en un espectáculo que ofrecieron en el Vive Latino ı Foto: Especial

Uili Damage consideró que de aquella edición de 1998 hasta ahora, el festival ha evolucionado, pues uno de los retos de los artistas es buscar hacer el mejor show y es lo que prevalece cada año en el Vive Latino.

“El festival ha cambiado para bien, a lo grande. Eso lo hace un poco más exigente, entonces como banda te debes clavar más con eso, hacer que las cosas salgan como quieres y ganarte al público. Eso ha llevado también al mismo festival a ser uno de los más grandes de todos. Es increíble cómo ha crecido y se ha modernizado año con año. Está al nivel de cualquier otro en el mundo y suena como uno de los más chingones de todos”, aseguró.

Para Los Exquisitos, el Vive Latino representa ya un sello en la historia musical del país, no sólo al comprarlo y medirlo con sus similares de otras latitudes, sino por el trabajo que conllevó para que se convirtiera en lo que ahora es a cinco lustros: “Es increíble cómo se ha transformado el festival. Tan sólo antes eran pocos escenarios y ahorita esta cañón”, dijo.

En 1998 cuando tuvo lugar el primer Vive Latino, Los Esquizitos cumplieron cinco años de trayectoria, ahora que han llegado a los 31 esperan que el público esté igual de eufórico como aquella ocasión, a pesar del paso del tiempo..

“El público respondió muy bien”, dijo sobre aquella época, por lo que espera que ahora que los asistentes “se pongan como locos”, aunque “también sean más canosos”.

Por tal motivo preparan un show único con clásicos que disfrutarán sus fans más fieles, pero también temas nuevos.

“Para este show vamos a estar más arrugados y más canosos, pero ahora con mucho más candela para tocar que en la primera ocasión. Vamos a celebrar 31 años en el escenario del VL y queremos tirar la casa por la ventana. Ya acordamos presentar nuevas cosas. Vamos a estrenar rolas del nuevo disco que va a salir en el 2025, para que se vayan apantallando y, por supuesto, vamos a tocar lo que tanto les gusta bailar y slamear” , comentó sobre el espectáculo que darán el 16 de marzo a las 20:50 horas en la Carpa Intolerante.

