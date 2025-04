Auge de narcocorridos, cuando hay crisis económica y violencia

La crisis económica y la violencia en México han sido el caldo de cultivo para el auge de los narcocorridos, pues en tanto estos aspectos se recrudecen, abundan las letras en las que se ensalza a los capos de la droga o la vida en el crimen organizado. Por eso, las medidas para regular este tipo de música serán insuficientes si no se ataca el problema de raíz, que es lograr mejores oportunidades para las personas, aseguró a La Razón Juan Carlos Ramírez-Pimienta, historiador del corrido y profesor en la Universidad Estatal de San Diego, en Estados Unidos.

“Los esfuerzos son loables, pero van a ser insuficientes, porque no puedes legislar la cultura popular. No se puede obligar a que la gente escuche lo que uno quiere que oiga. Se dice que es música que promueve la violencia, hay demasiada violencia que promover, ése es el verdadero problema. Hay impunidad en abundancia. No se puede promover lo que no hay. Esto es parecido a atender una enfermedad con un mejoralito o una aspirina, que solamente encubre los síntomas, pero no ataca el padecimiento”, dijo.

El Tip: El experto encontró que el primer narcocorrido data de los años 30 del siglo XX. Se pensaba que existían a partir de Los Tigres del Norte.

En entidades como Michoacán, Aguascalientes y el Estado de México, recientemente han prohibido la interpretación de narcocorridos en espectáculos públicos.

El autor del libro Cantar a los narcos ha hecho un exhaustivo mapeo de la historia de los corridos y ha encontrado que cuando el país ha tenido años de bonanza, este tipo de contenidos musicales ha dejado de tener relevancia en la gente.

“Me di cuenta de que en los años 50 y 60, del llamado milagro mexicano, fue mucho más difícil encontrar este tipo de corridos. Los narcocorridos desaparecieron cuando abundó el dinero, cuando la educación era una manera de entrar a la clase media. ¿Cuándo volvieron? Cuando empezaron las devaluaciones y las crisis económicas. ¿Cuándo se recrudecieron? En los años 80 con el neoliberalismo, cuando la educación dejó de ser un vehículo para entrar a la clase media, cuando el Estado dejó de invertir dinero en el bien público y todo pasó a ser privatizado. Ahí se dio ese cambio de paradigma”, comentó.

Por lo anterior, consideró primordial atacar los problemas de fondo, que son la crisis economía y la inseguridad, en lugar de centrarse en los narcocorridos y sus derivaciones, como los corridos tumbados.

“Todos sacan de alguna manera raja política. Por eso es que están muy de acuerdo ahorita, les conviene, porque es echarle la responsabilidad a los jóvenes alucinados que escuchan la música, en lugar de decir cuáles son las causas estructurales de que esté pasando esto. A nivel local, estatal, federal, es más fácil echarle la culpa a los jóvenes”, comentó el también autor de Una historia temprana del crimen organizado en los corridos de Ciudad Juárez.

El Dato: El pasado martes se dio a conocer que la Feria de San Isidro 2025, en Metepec, canceló la presentación del cantante Luis R. Conriquez.

Señaló la importancia de brindar mejores oportunidades a los jóvenes, quienes ahora no tienen una visión de futuro. “La raíz es económica, porque si hubiera trabajos de tres mil, cuatro mil pesos en las diferentes comunidades, los jóvenes no serían susceptibles de ser enganchados con estos anuncios de ‘ven te capacitamos’ y luego ser secuestrados como lo que sucedió aparentemente en el caso de Jalisco.

“El problema es de contexto, porque si se mejora la economía, se entra de lleno a la procuración de justicia, esas canciones van a dejar de ser relevantes como pasó con todas las tradiciones de canciones parecidas en el resto del mundo que han dejado de ser consumidas. México es el único país en el que el corrido continúa vigente. En Estados Unidos, en el siglo XIX y principios del XX, había música parecida, como de forajidos, de pistoleros, fue desapareciendo conforme dejó de ser realidad”, externó.

Ramírez-Pimienta también resaltó la importancia de tomar en cuenta que gran parte de quienes consumen narcocorridos, corridos alterados o corridos tumbados no son susceptibles a la violencia.

“La gran pregunta es ¿qué es lo que le da estas canciones a 99.9 por ciento del resto de las personas que las escuchan y que no están metidas en el crimen organizado o que ni siquiera simpatizan con éste? Parte de la respuesta es una sensación de empoderamiento en una sociedad donde la gente no se siente empoderada. Es el alucine. La mayor parte de esta gente escucha los corridos, los canta y al siguiente día van a la fábrica a trabajar, van a la escuela. La mayoría que está en esos conciertos se mete en esa fantasía y luego sale de la fantasía”, dijo.

Añadió que se debe considerar que el gusto por esta música va más allá de las letras de las canciones. “Las más populares, como ‘Ella baila sola’ (de Peso Pluma) o ‘La diabla’, de Xavi, ni siquiera tratan de narcocultura. Es la música, la instrumentación, los arreglos musicales. Gente que ni siquiera habla español está descargando muchas de estas canciones, sobre todo de corridos tumbados, en Francia, Italia, Rusia, Asia. Para nosotros es difícil identificar los códigos que hay”, dijo.

Grupo Firme se suma a los conciertos sin apología

Por Adriana Góchez

Después de que el Congreso de Aguascalientes avaló prohibir los narcocorridos en eventos públicos, Grupo Firme anunció que no tocará esta música en sus presentaciones en vivo.

“Nos vemos este fin de semana en Aguascalientes. Los pocos corridos ficticios que tenemos ya no se tocarán a partir de este fin de semana en adelante”, compartió en Instagram el vocalista de la banda, Eduin Caz, publicación que horas después borró.

Grupo Firme se presentará el 19 y 20 de abril en la Feria de San Marcos de Aguascalientes, entidad que ahora se ha sumado a otras que buscan eliminar los narcocorridos.

El pasado 8 de abril, durante una conferencia de prensa en la que promocionaron su gira La última peda, Eduin Caz se desmarcó de los corridos que hacen apología de la violencia.

“Nosotros no somos un grupo que cante corridos. El tipo de corridos que hemos cantado son corridos ficticios. La realidad no es algo que me mueva mucho. Nosotros somos más guiados al amor y el desamor”, comentó.

“Se fue la pantera”, que cantan con Grupo Recluta, alude a Jesús Esteban Espinoza, un operador del exlíder del Cártel de Sinaloa, Dámaso López.