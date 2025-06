Los 4 Fantásticos emocionan a miles de fans en la CCXPMX

Este fin de semana se vivió uno de los momentos más esperados por los asistentes a la convención geek CCXPMX25, cuando en el Thunder Stage aparecieron Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn, protagonistas de Los cuatro fantásticos: primeros pasos, la nueva producción de Marvel Studios, que se estrenará en salas de cine el próximo 24 de julio.

El elenco visitó nuestro país para dar detalles sobre su película y mostró un avance exclusivo de la misma que nadie más ha visto en todo el mundo, además convivieron con los fans, quienes mostraron gran entusiasmo ante la presencia de la actriz y los tres actores.

El Dato: La nueva película se sitúa en una Tierra retrofuturista inspirada en la década de los años 60. Deben proteger al mundo de Galactus.

En medio de una enorme ovación y gritos del público llamando al actor chileno, famoso por series como The Mandalorian y The Last of Us, los cuatro intérpretes expresaron su sorpresa al ver la reacción de los presentes y compartieron que se sentían muy emocionados por estar ante fans con tan buena energía.

Con más de dos mil asistentes usando gorras blancas con el logo de Los 4 Fantásticos, el panel inició con Pedro Pascal diciendo que toda esta experiencia de convertirse en un héroe de Marvel en el cine ha sido algo muy emotivo para él debido a que todavía no puede creer el impacto que esto tiene en su carrera actoral.

“Esta bienvenida ha sido increíble, así que de todo corazón muchas gracias, chicos, por estar aquí con nosotros, es muy emotivo ver toda la emoción que está generando nuestra película y que nos reciban de esta forma a mis compañeros y a mí”, expresó Moss-Bachrach luego del recibimiento entusiasta del público.

Mientras que Kirby habló de la notable buena relación que existe entre ella y sus colegas fantásticos. “Tenemos muy buena química y la verdad es que nos caemos muy bien. Nos hemos convertido en una familia y fue un milagro que nos adoráramos tanto y nos divirtiéramos muchísimo todos los días, ya somos muy cercanos y nos mandamos mensajes a diario, estamos obsesionados”, dijo.

Tras halagar a sus compañeros de elenco, el actor Joseph Quinn mencionó al nuevo miembro de la familia fantástica al que veremos en el cine por primera vez, haciendo referencia al hecho de que el personaje de Kirby estará embarazada en la película, pero jugando un poco también al decir que hablaba del robot H.E.R.B.I.E.

“Es un auténtico robaescenas, tengo muchas ganas de que lo conozcan, es muy retrofuturista”, compartió.

Moss-Bachrach contó que habían volado desde Londres para llegar a México, revelando que ya están filmando la nueva película de Avengers, lo cual fue reafirmado por Vanessa Kirby, quien se refirió a su equipo como los otros chicos al compartir escena con Los Vengadores. “Tienes a cuatro personas usando exactamente lo mismo y al vernos así con ellos sentimos que fue emocionante, los trajes retro son geniales y parecen auténticos trajes de los años 60”, dijo.

Antes de finalizar su intervención, Pedro Pascal compartió que veremos en la cinta una época que genera mucha nostalgia con una estética encantadora y atractiva que captura la esencia del cómic en el que se basa. “Creo que mi laboratorio de la película es mi lugar favorito en la Tierra, es genial y me encanta, es muy especial”, adelantó el actor chileno.

El cierre del panel llegó con la proyección de una escena mostrada por primera vez que involucra una persecución en una nave y un momento sumamente importante para la familia de superhéroes.