Allison, con la madurez para saborear logros

Con 22 años de trayectoria artística, los integrantes de la banda Allison consideran que ahora tienen la madurez suficiente para disfrutar de sus logros y de compaginar su carrera musical con su vida personal, algo que el ritmo con el que iban en su juventud no se los permitía.

“Esta etapa de la música en la que se pueden sacar singles nos da la oportunidad de tener tiempo para nuestra vida. Tenemos la madurez para saborear todo lo que nos está pasando, por ejemplo, estamos a punto de irnos de gira por Europa por primera vez. Estas cosas antes no nos sabían, íbamos tan rápido, la juventud no nos daba tiempo de ver lo afortunados que somos como banda”, compartió en entrevista con La Razón Erik Canales, vocalista de Allison, banda de rock alternativo y pop punk que surgió a inicios del año 2000.

Recientemente, lanzó el sencillo “Orfeo”, en el que sigue fiel a su esencia, apostar por música que no busca viralizarse.

“Si algo ha permitido que Allison llegue a tener una carrera de 22 años, definitivamente es que hemos hecho música con sinceridad, somos una banda que no es hipócrita en ese aspecto, siempre hay cosas reales detrás de las canciones, eso genera un magnetismo con la gente, porque se identifica”, comentó.

Ahora que influencers han comenzado a hacer una carrera musical, Erik Canales consideró que lo importante es lo que hay más allá de los millones de escuchas.

“Ahora estamos en una divergencia tecnológica y artística con influencers que se vuelven artistas. Nosotros creemos que los proyectos que tienen futuro siempre van a ser los que tengan sustancia, alma, contenido, en los que la parte más importante sea la expresión artística y no los números o exposición. Ser famoso no significa que seas un buen artista. Hay gente que está muy expuesta, que tiene éxitos, pero no necesariamente es buen arte”, expresó.

Allison prepara su próximo show Euforia el 12 de julio en el Pepsi Center de la Ciudad de México, en el que promete un despliegue tecnológico. Además de la interpretación de parte de su reciente disco Allison: En vivo desde el Teatro Metropólitan (acústico), en el que incluyeron versiones especiales de éxitos como “Aquí”.

“Estamos ocupando un equipo de producción increíble que nos lo robamos de una gira que hice el año pasado con Apocalyptica”, adelantó Erik Canales. Mientras que Abraham Jarquín agregó que invitarán a bandas, como Taller para niños de Culiacán y Pedro y el Lobo.

DEFIENDEN AL ALICIA. Erik Canales recordó sus inicios en el Multiforo Alicia, espacio que ha sido su casa y del que se consideran “alumnos”, por lo que lamentó que el pasado 31 de mayo militares y elementos de la Guardia Nacional hayan desalojado a los asistentes durante el concierto de Fermín Muguruza.

“Esta situación que ocurrió con el Alicia se me hace una provocación, porque todas las cosas que cierran se vuelven un negocio. No se esclareció quién mandó a esos músculos que deberían de servir para doblegar a los narcos que están en todos lados, en lugar de mandarlos a un foro cultural a donde la gente va a escuchar expresiones musicales. No debería de pasar, parece que estamos regresando a los 70. Nacho Pineda lleva 30 años luchando con ese foro abierto”, comentó.

Por otra parte, sobre las recientes prohibiciones para los cantantes de narcocorridos en algunos estados del país, Abraham Jarquín señaló: “Están apuntando el ojo hacia el lado equivocado. Este tipo de música está hablando de lo que está sucediendo a nivel social. El Gobierno está apuntando contra los músicos cuando el enemigo es otro. Deberían revisar su organigrama, toda la corrupción que hay, todo este tema de narcotráfico, de la delincuencia, antes de castigar a la música”.

Euforia

Cuándo: 12 de julio

Dónde: Pepsi Center de la CDMX

Horario: 20:00 horas