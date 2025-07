Muere Chuck Mangione, creador de “Feels So Good”

Chuck Mangione, el instrumentista y compositor neoyorquino que exploró en el jazz la sonoridad del fliscorno, murió el pasado 22 de julio a los 84 años en la ciudad de Nueva York. Conocido sobre todo por el rotundo éxito del álbum Feels So Good (1977), cuyo tema homónimo de jazz-pop se ubicó en el puesto número 4 de la lista Billboard Hot 100 y el número 2 en ventas de 1978 en la Unión Americana.

La familia dio a conocer la noticia ayer en una nota en el diario local Democrat and Chronicle del grupo periodístico USA Today: “El compositor, trompetista y figura clave del jazz fusión en Estados Unidos, murió a los 84 años pacíficamente mientras dormía en su casa en Rochester, Nueva York”, suscribía el comunicado.

El Tip: el jazzista creció en un hogar donde la música estuvo presente. Convivió con Dizzy Gillespie, que era amigo de la familia.

El intérprete de “Give All You Got” (1980) —composición oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno en Lake Placid—, se impuso en los espacios del jazz por su diálogo directo con el público, sustentado en un seductor estilo melódico de configuraciones emocionales que calaban hondo en los melómanos comunes cercanos a las franjas del rock y el pop.

Instrumentista del fliscorno y la trompeta en el derrame de un arrojo contagioso que proyectaba un júbilo radiante en el escenario. “Me debo al público, no me interesa ser un jazzista ni un músico y compositor de élite, siento una gran satisfacción cuando mis melodías son aclamadas y solicitadas por el público común”, decía el músico.

30 discos lanzó el músico en la década de los años 60

Trazó una trayectoria de más de 60 años: grabó 30 fonogramas como líder de banda y ganó dos Premios Grammy (1977, por la pieza “Bellavia”, en el rango de mejor instrumentación; 1979, por The Children of Sanchez, en la categoría de Mejor Banda Sonora del filme homónimo, el cual se alzó con un Globo de Oro).

El famoso trompetista del bebop, Dizzy Gillespie, influyó de manera determinante en los inicios de la carrera del joven Chuck Mangione, quien se graduó en 1963 con honores en la acreditada academia Eastman School of Music, donde se desempeñó después, durante muchos años, como docente.

Legado armonioso encomiable en álbumes muy populares y ensalzados como Spring Fever (1961), Bellavia (1975), Feels So Good (1977), Children of Sanchez (1978) y Save Tonight for Me (1986).