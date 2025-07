Fans celebran el estreno de The Walking Dead: Dead City

La espera terminó para los seguidores del universo The Walking Dead. AMC celebró la segunda temporada de The Walking Dead: Dead City con gran entusiasmo. Esta producción, que forma parte del vasto universo zombie de The Walking Dead, retoma la intensa historia de Maggie y Negan, dos personajes icónicos que ahora se encuentran enfrentados en bandos opuestos dentro de una Manhattan devastada, transformada en un lugar aún más peligroso y lleno de amenazas.

Durante el evento celebrado en la Ciudad de México, los asistentes tuvieron la oportunidad de sumergirse por completo en la atmósfera postapocalíptica que caracteriza a esta serie. La experiencia incluyó diversas activaciones temáticas, una proyección exclusiva de adelantos y escenas inéditas, así como espacios diseñados para que los seguidores pudieran sentir la tensión y la emoción que promete esta nueva temporada. La producción se ha comprometido a entregar una trama cargada de acción, drama y conflictos profundos que no solo redefinirán la dinámica entre los protagonistas, sino que también ampliarán el alcance del universo de The Walking Dead.

El elenco está encabezado por Jeffrey Dean Morgan, quien regresa en su papel como Negan, acompañado de Lauren Cohan como Maggie y Gaius Charles, quienes juntos darán vida a una historia donde la supervivencia es un reto constante y escapar no será una opción sencilla. La serie mostrará enfrentamientos, alianzas inesperadas y momentos de alta tensión en un escenario urbano donde el peligro acecha en cada esquina.