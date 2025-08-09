Moenia pone a vibrar el auditorio nacional a ritmo de electrónica

Moenia se presentó la noche del viernes en el Auditorio Nacional para deleitar a sus fans con sus más recientes sencillos y una selección de sus grandes éxitos.

Las campanadas iniciales anunciaron al público que era momento de recibir al icónico grupo de música electrónica en español, que una vez más regresó al coloso de Reforma.

El Dato: la banda mexicana de synth-pop llevará el Estamos Bien Tour el 22 de agosto al Escenario GNP de Monterrey y el 30 al Auditorio Telmex de Guadalajara.

Minutos antes de las nueve de la noche, las inconfundibles notas de su teclado dieron inicio al Estamos Bien Tour con el tema “No hay fe”, acompañado de un despliegue de luces, pantallas e imágenes holográficas alusivas a cada canción que envolvieron a los asistentes.

Dentro de su repertorio más reciente, interpretaron “Estamos bien”, una melodía pop con la colaboración de Paty Cantú, y “Consecuencias”, ambos temas coreados por los asistentes.

La euforia del público se desató con los primeros acordes de “¿En qué momento?”, que puso a todos a cantar. A este le siguió “Juegos de amor”, uno de los covers más emblemáticos que el grupo ha hecho suyos a lo largo de su carrera.

30 años de trayectoria celebra la agrupación mexicana Moenia

Los integrantes de Moenia agradecieron en varias ocasiones a sus seguidores por los múltiples auditorios con localidades agotadas. Además, revelaron que esta era la primera vez que incorporaban nuevos instrumentos a su show.

El momento bohemio llegó con una emotiva versión acústica de “Estabas ahí”, interpretada junto al coro espontáneo del público, que estremeció a todos los presentes.

Temas como “Corazón azulado”, “No importa que el sol se muera”, “Clásico” y “Repetir”, también formaron parte del repertorio y fueron enmarcados por una impecable producción de luz y sonido que sorprendió con juegos de colores y visuales envolventes.

El trío conformado por Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Alejandro Ortega, puso a temblar al Auditorio Nacional con una potente interpretación de “Blue Monday”, rindiendo homenaje al clásico del grupo inglés New Order.

Mientras Pichardo entregaba todo en el escenario con “Manto estelar”, lanzada en 1999, el público respondió con aplausos y gritos, creando una atmósfera de nostalgia y magia. El foro se iluminó con miles de luces de celulares y la mayoría de los asistentes de pie.

El vocalista destacó que noches como la del viernes no se viven todos los días, pidió un aplauso para su equipo y, con el vaso en alto, brindó con su público. Temas como “Regreso a casa” y “Contigo estaré” también fueron coreados con emoción por los asistentes.

“Déjame entrar”, sin lugar a duda, fue una de las canciones más ovacionadas de la noche, haciendo vibrar el Auditorio.

La propuesta electrónica de Moenia, originaria de la Ciudad de México, se convirtió en un viaje nostálgico a los años noventa, que transportó al público a una época que permanece en sus corazones pese a los momentos difíciles que ha pasado la banda.

En la recta final del concierto, los seguidores de la banda esperaban con ansiar la interpretación de temas como “Morir tres veces”, “Ni tú ni nadie”, “No dices más” y “No puedo estar sin ti”.