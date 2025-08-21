Tributo a Del Toro y Amores perros en los Ariel 67

Guillermo del Toro y la película Amores perros, de Alejandro González Iñárritu, recibirán unos reconocimientos especiales en la edición 67 de los Premios Ariel, anunció ayer la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), durante el encuentro de nominados en la Ciudad de México.

“Será un reconocimiento al mérito en favor del cine mexicano, reconocer a quienes han luchado, han apoyado, han hecho labores en favor del cine mexicano. La Academia reconoce las trayectorias a través de los Arieles de Oro, pero aquí se trata de hacer un reconocimiento”, señaló Armando Casas, presidente de la AMACC, durante el encuentro.

Sobre Guillermo del Toro, Casas agregó: “Aunque no vive aquí, siempre ha sido cercano a nosotros; lo vemos con la beca que da anualmente para que mexicanos estudien animación. Ha fortalecido el trabajo de esta técnica en México y no sólo eso, en tiempos difíciles para la Academia, habló y apoyó”.

El Dato: La edición 67 de los premios Ariel se llevará a cabo el 20 de septiembre en Puerto Vallarta.

Respecto a Amores perros, el presidente destacó que “fue emblemática para la historia contemporánea de la cinematografía del país, por lo que queríamos honrarla en su 25 aniversario”. Casas explicó además que espera que estos reconocimientos no se limiten a la gala del 20 de septiembre en Puerto Vallarta, Jalisco, sino que se mantengan en futuras ediciones como un homenaje al cine mexicano.

Por su parte, Cristián Calónico, director de Estudios Churubusco, agregó: “Es un honor para nosotros ser parte de este encuentro. Además queremos anunciarles que a partir de septiembre iniciaremos actividades por el 80 aniversario de los estudios”, concluyó.

El encuentro también permitió que los nominados interactuaran con medios y entre ellos. Algunos de los talentos que se dieron cita fueron: Adriana Paz, reconocida en Cannes y nominada a Mejor Actriz por Arillo de hombre muerto, así como las cineastas Astrid Rondero y Fernanda Valadez, responsables de Sujo. Urzula Barba Hopfner, candidata por Corina, junto a Naian González Norvid. Además participaron Pierre Saint-Martin y Luisa Huertas, del largometraje No nos moverán. También se dio cita el elenco de la película Pedro Páramo, basada en la novela de Juan Rulfo, así como Noé Hernández y Héctor Kotsifakis.