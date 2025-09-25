Panteón Rococó lanza Sonoro, entre lo festivo y la protesta

Después de seis años sin un disco inédito, desde Infiernos (2019), Panteón Rococó regresa con Sonoro. Este proyecto tiene un carácter festivo, pero retoma las canciones de protesta que han caracterizado a la banda, como en los temas “El negus Haile Selassie” y “Paria”. En éste último lanza una crítica al expresidente López Obrador, de acuerdo con un adelanto al que tuvo acceso La Razón.

El disco, que se conforma de 10 temas, también refleja la diversidad sonora de Panteón Rococó, al transitar del ska al rock steady, pasando por reggae, drum & bass, hip hop, blues y hasta rocanrol. Además de contar con colaboraciones inesperadas como Carín León y Sabino, por ejemplo.

El Dato: Cada portada de los sencillos fue reinterpretada por colegas y artistas icónicos, como Chá! (Fobia) o Pino (Estrambóticos); la carátula principal del disco lleva la firma de José Fors (La Cuca).

El álbum abre con “Rojo”, en la que está presente el ska y una letra sobre la búsqueda del amor. Luego transita por un tema más festivo, “Parison”, en el que se sumó el rapero Sabino para armar “la tremenda fiestota”, tal como dice dicho sencillo, también está un freestyle de Carín León y el acordeón y voz de Remmy Valenzuela.

Con este disco, Panteón Rococó celebra 30 años de existencia, por lo que en Sonoro también está presente el ska clásico de la agrupación, como en “90 segundos” y “Desastre”, aunque con ésta última vuelve a temas sociales que recuerdan a uno de sus grandes éxitos, “La carencia”. La letra de esta canción reza: “Regreso a mi casa cabizbajo, no me contrataron. Tengo hambre, no tengo ni un centavo”. Sin embargo, a diferencia de “La carencia”, tiene un mensaje un poco esperanzador, pues la persona de esta historia desahoga sus penas con un “tremendo reventón” en toda la cuadra de su casa.

También siguen con los temas sociales con “Bier & Ska”, una canción que se acerca más al rock steady y que aborda el desempleo por recorte de personal y la imposibilidad de pagar la renta, la luz y el gas.

Mientras que en “Espejo”, aunque la base es ska, también conjugan el blues y el rocanrol para aderezar esta letra de desamor, y en “Cha Cha Love” hablan de una relación sentimental que está por terminar. Además de “Sonoro”, una canción reflexiva y llena de esperanza en la que Panteón Rococó invita a unirse para “conectar y comunicar”.

Finalmente, Panteón Rococó cierra el disco con dos temas que recuerdan a sus inicios con una crítica social mordaz. En “El negus Haile Selassie”, el considerado dios de los jamaicanos y emblema de la cultura reggae sirve de pretexto para lanzar una “alerta antifascista” y dardos líricos como “Estados Unidos, gobierno de asesinos” o “tan lejos de Dios, tan cerca de los gringos”.

En “Paria”, la agrupación se lanza contra “los políticos” que en “la mañana mienten mejor”, y sin mencionar al exmandatario Andrés Manuel López Obrador, parte de la letra dice: “El presidente en las mañanas se cree el cuento de que todo es mejor”. También critica que, si bien toda la gente se queja de la situación del país, nadie es capaz de tomar acciones al respecto.

Sonoro, que ya está disponible a partir de hoy en plataformas, es la antesala de los festejos por los 30 años de Panteón Rococó. La Gira XXX años iniciará el próximo 15 de noviembre en Acapulco, Guerrero, y días después llegará al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el 22 y 27 de ese mismo mes. Finalizará el 31 de octubre del 2026 en Monterrey, Nuevo León.

SONORO

Artista: Panteón Rococó

Géneros: ska, rock steady, reggae, drum & bass, hip hop, blues y rocanrol

Año: 2025