David Pablos retrata a la comunidad LGBT+ en el mundo de los traileros

El director (al centro), durante la presentación de la película en el Festival de Cine de Morelia.

En Morelia, Michoacán

El director mexicano David Pablos aseguró que “es importante descentralizar y contar cómo es ser gay en todo tipo de contextos, porque vivimos en un país donde sigue existiendo muchísima homofobia, machismo y discriminación”. Por eso, en su más reciente filme, En el camino, hace un retrato del amor entre dos hombres, pero dentro del mundo de los traileros.

“Cuando descubrí el mundo trailero hace ya unos 13 años, de inmediato me sedujo; me sedujo la vida nómada y la forma en la que los traileros se relacionan; me parecieron fascinantes los códigos de las carreteras, de las paradas y puntos de encuentro.

TE RECOMENDAMOS: Alista show el 23 de octubre Karen Souza presenta su nuevo disco Recipes for Love en el Lunario

El Tip: Víctor Prieto, uno de los protagonistas, visitó bares vaqueros. Mientras que Osvaldo Sánchez aprendió a manejar un tráiler.

“Además, en lo personal, el contar historias que hablen de la disidencia sexual, que hablen de la comunidad LGBT, me es muy importante. Es estas historias en distintos contextos para que veamos cómo es ser gay en distintas zonas del país y no sólo en la Ciudad de México dentro de una burbuja y una clase media”, compartió.

David Pablos presentó En el camino en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), luego de ganar el premio a Mejor Película de la sección Orizzonti y el premio Queer Lion en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Dijo que le pareció importante contar esta historia en el mundo trailero, porque “es muy machista”. Quería “hacer una disección social más amplia y hablar de cómo la educación sentimental masculina funciona en general en la vida en todo tipo de contextos”, agregó.

El Dato: En el filme En el camino, David Pablos apostó por un retrato del deseo masculino y el sexo entre hombres sin ningún pudor, pues considera que persisten tabúes.

Ya que la historia se centra en sus dos protagonistas, interpretados por Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez, era importante encontrar a los actores adecuados.

“Osvaldo, quien hace a Muñeco, tiene varios años de oficio y Víctor, quien hace a Veneno, es un actor natural (sin experiencia anterior actuando) que sale de Ciudad Juárez, donde quería encontrar gente local, porque a mí me importa mucho retratar la vida del norte con sus acentos y formas; también para mí era importante que quien interpretara a Veneno fuera un hombre gay y Víctor llegó al casting gracias a una publicidad que se pegó en un bar gay del centro de Juárez, luego llegó al casting y aunque yo sabía desde la primera vez que lo vi que era él, hubo un proceso largo”, reveló.

David Pablos compartió que le parece muy bello trabajar con actores naturales, pues implica mucho más trabajo. Además, es la oportunidad para que quien nunca ha estado en el mundo del cine viva una transformación que impacta en distintos aspectos.

“Se vuelve una experiencia de vida que los atraviesa y que los marca, porque creo que hacer un proyecto cinematográfico significa un antes y un después; al menos en mi experiencia con actores naturales siempre ha sido así. Hablo de que este trabajo en concreto les abre puertas y perspectivas sobre sí mismos, los empodera y les da herramientas que les van a ser útiles después para la vida”, dijo el también director de El baile de los 41.

Dijo que espera que Víctor pueda seguir en el cine. “Le deseo lo mejor y ojalá que sí tenga una carrera cinematográfica, pero más allá de lo que suceda, sé que esta experiencia ya lo cambió y le hizo descubrir cosas de sí mismo, además de que esta película ya le permitió salir del país, ver otras realidades y acercarse al arte; yo siento una satisfacción muy grande cuando trabajo con actores naturales”, continuó.

David Pablos reconoció que En el camino es un filme muy personal y que implicó múltiples riesgos.

“Esta película es demasiado personal para mí, por eso me da tanto vértigo y por eso cuando la he presentado siento una euforia que hace mucho no sentía. Fue hacer una cinta con mucha entraña y con mucha fe y con mucho riesgo; eso es lo que más agradezco de este proceso que tomé y todo eso se tradujo en una muy buena recepción de la crítica y en dos premios hasta ahora”, expresó.

Después del FICM, En el camino tendrá su estreno en salas de cine dentro de unos meses y, aunque no hay una fecha concreta todavía, es un hecho que va a ser en la primera mitad del próximo año.