No tenemos un lenguaje para los finales y otros poemas
Hace 100 años nació un gran poeta: Roberto Juarroz (1925, Dorrego, Buenos Aires-1995, Temperley, Buenos Aires). Para celebrar este aniversario, El Cultural reproduce aquí algunos poemas de la Undécima Poesía Vertical (publicada por Pre-Textos), parte de su extensa obra Poesía vertical: “Poesía hacia arriba y hacia abajo, pozo por donde sube el agua potable del espíritu y torre por donde desciende el aire libre del pensamiento”, en palabras de Octavio Paz.