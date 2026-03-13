Ewa Lipska. Tres poemas

La editorial regiomontana Posdata Editores, fundada por el escritor y periodista José Jaime Ruiz, celebra 20 años de existencia y tenacidad. Para festejarlos, y con su autorización, publicamos estas piezas de la poeta polaca Ewa Lipska, poco conocida en nuestro país, que recientemente cumplió 80 años. Lipska dedicó poemas a tres figuras fundamentales de la cultura universal: Hannah Arendt, John Keats e Italo Calvino. Se publicaron en el libro Salida de emergencia, en la colección Versus, en traducción de Abel Murcia