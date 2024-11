“Matando Cabos nos abrió la puerta para un cine diferente”

Era el año 2004 y las salas de cine en México fueron sedes de un fenómeno de asistencia por quienes querían ver una película mexicana que combinaba humor irreverente con elaboradas secuencias de acción para contar la enredada historia de un par de amigos que debían encontrar la forma de regresar al jefe de ambos y casi suegro de uno de ellos a su casa, luego de que acabara encerrado en ropa interior en la cajuela de un automóvil. Se trataba de Matando Cabos, la ópera prima de Alejandro Lozano.

A 20 años de su estreno, su director y guionista, Alejandro Lozano habla del legado que dejó Matando Cabos, pues fue un filme que abrió la puerta para pensar en otra manera de hacer cine en México.

“Hace 20 años había cierto tipo de cine que se hacía en México y estábamos de alguna u otra manera medio encasillados en ese tipo de cine. Nuestra película, por lo menos a nosotros como creadores, nos abrió la puerta de que podían hacerse diferentes tipos de cine en nuestro país y que lo que hacíamos no tenía que ser como el cine que estábamos acostumbrados a ver. Sí creo que abrimos un camino en el cual muchos seguimos gracias a que el público aceptó nuestra película”, dijo Alejandro Lozano en entrevista con La Razón.

Recordó que fue un proyecto cargado de inocencia, pues se trató de su primera película e incluso su primer acercamiento al cine.

“Teníamos la bendición de la inocencia y la ignorancia, no sabíamos lo que estábamos haciendo y creo que ese no saber lo que estábamos haciendo nos dio una frescura y una cualidad que difícilmente se puede conseguir cuando ya tienes experiencia”, comentó Alejandro Lozano, también director de Sultanes del sur, El Santos vs. La Tetona Mendoza y El sabor de la Navidad.

Ponerse a recordar cómo fue hacer Matando Cabos en su momento llevó a reflexionar a Alejandro Lozano sobre cómo sería hacer esa misma cinta en la actualidad y con la experiencia que ahora tiene como realizador.

“Si nos hubiera llegado el guion hoy hubiéramos hecho una película muy distinta. Quizás al saber más de cómo hacer cine se hubiera perdido justamente una cosa que es muy bonita en la película, esa inocencia.

Parte del elenco, en un fotograma de la cinta.

“He pensado muchísimo en la forma en que nos acercamos al cine en ese entonces, que era una manera completamente de corazón y honesta. Luego cuando empiezas a dedicarte ya a esto, los intereses que hay van mucho más allá de cómo quieres hacer una película y ya es ver si conviene hacerla, los distribuidores o si los productores van a recuperar su dinero. Curiosamente, la experiencia te va borrando esa frescura y esa inocencia”, expresó Alejandro Lozano, quien en 2021 estrenó Matando 2: La máscara de la máscara.

Sobre el irreverente humor y los chistes subidos de tono que han caracterizado a la producción durante dos décadas, el ahora experimentado cineasta aceptó que “un par de chistes envejecieron raro; sin embargo, yo no quitaría ninguno porque todos son fabulosos”.

No obstante, algo que sí envejeció muy bien de la cinta es su secuencia en la que en medio de una persecución un automóvil termina adentro del icónico Estadio Azteca.

“Como era el primer proyecto de Billy y Fernando (Rovzar) como productores, en realidad nunca les habían dicho que no a algo porque nunca lo habían pedido, entonces, cuando salió la idea de volar un coche en el Azteca se les hacía muy fácil ir a preguntar con la seguridad de alguien a quien nunca le han dicho que no. Muy probablemente si llegara hoy en día un proyecto queriendo volar un coche en el Azteca como productores lo tratarían de otra manera”, señaló.

Matando Cabos recientemente tuvo una función especial en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde estuvieron presentes Tony Dalton, guionista y uno de los protagonistas de la historia, junto al director y también guionista Alejandro Lozano, un momento que le permitió al realizador volver a ese proyecto que ha sido tan entrañable en su filmografía. Además de constatar que sigue entre el gusto del público.

“Estoy emocionado, la verdad es que no me había dado cuenta de que ya habían pasado 20 años de Matando Cabos hasta que ya llegó el día de la función. De pronto volver a ver la película en un cine me llenó mucho, obviamente la he visto muchísimas veces, pero la última vez que la vi en un cine fue hace 20 años. Volver a escuchar la risa de la gente y sentir su reacción fue muy emocionante”, expresó el realizador Alejandro Lozano después de la proyección en el encuentro fílmico.

