¿Quién es Yesenia Torres? La influencer viral que se peleó a golpes con la amante de su esposo

En redes sociales, se ha popularizado el nombre de Yesenia Torres, influencer que recientemente fue invitada al podcast de Un Tal Fredo y relató cómo se peleó a golpes con la amante de su esposo tras enterarse de que le eran infiel, una historia que ha impactado a los usuarios en redes sociales por lo dramático que fue lo que sucedió en la vida de la mujer.

Cabe mencionar que el podcast de Un Tal Fredo en el que suelen invitarse a mujeres (aunque hay algunos hombres que han sido invitados) y se exponen las situaciones que violencia o abuso que vivieron los invitados, quienes suelen estar relacionadas con personajes del Internet y la farándula o que se hicieron virales, como Yesenia Torres.

@aineseykingtero Si 2hras con 22 min no los hizo entender tendre que hacer otro en mi pag de youtube para que comprendan lo que son9 años de traiciones problemas y no por parte mia 😅

Yesenia Torres habla de cómo golpeó a la mujer de su esposa

En la reciente entrevista, la influencer relata que tras 15 años de matrimonio, se enteró de que su marido, quien se manejaba como un hombre de familia, en realidad tenía una doble vida. Esto lo descubrió cuando la amante de su marido le hizo llegar mensajes en redes sociales para hacerle conocer la infidelidad.

La mujer expresó qué pasó en el momento en que casualmente se encontró con la amante de su pareja: "Me bajé, me quité las zapatillas y ahí te voy. Ella en cuanto me vio me dijo: ‘Yo no estoy con él’. Levantó un pie y me dio un golpe en la frente"; por lo que le dijo: “me vuelves a tocar y no sabes cómo te va a ir”, contó.

“Yo me le lancé, la agarré y le pegué. Cuando la estaba agarrando de las greñas, le dije al muchacho que estaba con nosotros: ‘Ve y dile a mi marido que tengo a su querida acá’”, añadió. Contó además que a la mitad del altercado llegó el papá de sus hijos, su hermana, la policía y la mamá de la amante.

"Yo creo que merecía más que una desgreñada", “que le hubiera tocado a la Ángela una Yessenia en vez de una Cazzu, ahorita ya estaría peor que Julio regalado" y “el que fallo fue el esposo ¿por qué siempre se van en contra de los amantes?“, son algunos de los mensajes en redes sociales.

¿Quién es Yesenia Torres?

Yesenia Torres Quintero es conocida en redes sociales por ser la madre de la tiktoker Odette Orlena. Ingresó al mundo de las redes sociales durante la pandemia por Covid-19 y crea contenido de moda, belleza y estilo de vida. Actualmente, supera los 2.3 millones de seguidores en TikTok y 200 mil seguidores en Instagram.

Yesenia destacó en redes sociales por mandar indirectas a la amante de su marido y burlarse de las mujeres que aceptan que las parejas de otras decidan engañarlas con ellas.

Los temas de infidelidad se convirtieron en un punto de mucho interés en varias plataformas, pues al público le atrajo la forma en la que relataba durante sus transmisiones en vivo, motivo por el que decenas de personas le pidieron a Un Tal Fredo que la invitara a su podcast.

Mira la entrevista completa de Yesenia Torres y Un Tal Fredo