Pepe Aguilar exige que termine el hate a Ángela y lo destrozan: ‘bajar maridos y solapar no está cool'

Tal parece ser que al señor Pepe Aguilar sus planes de solapar y limpiar la imagen de su nepo baby Ángela le están saliendo muy mal, pues el cantante hizo un llamado al mundo a termine el hate en contra de su “bendición“, pero toda Latinoamérica unida se burló de él y le recordó todas las atrocidades que su “niña” ha cometido en contra de Cazzu.

Esto ocurre luego de que Ángela Aguilar fue brutalmente abucheada en los Kids Choice Awards, premios en los que la gente también le gritó “Cazzu” para demostrarle que el apoyo está con la rapera y que nunca la van a perdonar. El hate hacia la nepo baby fue tan grueso que hay testigos que afirman que se puso a llorar cuando bajó del escenario.

JAJAJAJAJAJAJAAJ. Qué satisfactorio es ver este video donde abuchean a Ángela Aguilar y le gritan “Cazzu, Cazzu” en los Kid Choice Awards. El respeto y el amor del público son cosas que su papi Pepe Aguilar no le puede comprar, para todo lo demás como ser “mujer del año”, existe… pic.twitter.com/Y6RvmAfJ31 — Ángeles Canela (@Angie_cinnamon) November 16, 2024

Ahora, a través de su Instagram, Pepe Aguilar le exigió a todo el mundo que deje en paz a su pequeña “roba maridos”, pues no puede tolerar que la gente le recrimine las pésimas y dañinas desiciones que ha tomado en el último año.

Específicamente, Pepe Aguilar subió una foto en la que sale con su perro, al cual le puso una playera que tiene el mensaje “Cyberbullying is not cool”, lo cual se traduce a “El ciberacoso no es cool”, pues cabe recordar que, pese a que él y sus hijos lucran con la cultura mexicana, viven en Estados Unidos y se sienten igual de gringos que los hispanos que votaron por Trump.

EL KARMA NO EXI… 😂. Ahí tienen a La Mujer del Año Angela Aguilar, muy poco aclamada por el público en el Auditorio Nacional durante los #KidsChoiceAwards … que le gritaban Cazzu, Cazzu 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/u9V9dxwZzO — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) November 16, 2024

Aparentemente Pepe Aguilar esperaba que con esa foto random iba a hacer reflexionar a los detractores de su familia y acabar con el hate hacia Ángela, pero ocurrió todo lo contrario, pues los fans se burlaron de él y le recriminaron cada uno de los pecados y crímenes contra Cazzu que ha cometido su “princesita”.

“Dejar a una niña sin papá tampoco es cool”, “Tampoco decir “ninguna de las partes fue lastimada es cool””, “Solapar las tonterías de la hija tampoco está cool”, “Tampoco bajar maridos está cool”, “Mandar a despedir personas y comprar a todo el mundo tampoco es cool”, “Tener una hija suripantta tampoco está cool”, “Pasar de Tía a Madrastra no es Cool” y “Decir que ningún corazón se rompió tampoco es cool”, le dijeron al señor.