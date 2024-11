‘God Save The Queen’ conquista la Arena Ciudad de México

La Arena Ciudad de México vibró este jueves con los acordes inmortales de Queen, revividos magistralmente por “God Save The Queen”, una de las bandas tributo más reconocidas a nivel mundial por su gran espectáculo. Ante un público entusiasta que se dio cita en el recinto, salió al escenario la agrupación argentina, entregando un espectáculo memorable que trasladó a los asistentes a la era dorada del icónico grupo británico.

Desde el primer acorde de “Bohemian Rhapsody” hasta la contagiosa energía de “Don’t Stop Me Now”, la banda liderada por Pablo Padín, cuyo parecido físico y vocal con Freddie Mercury es impactante, recreó con fidelidad cada detalle del repertorio de Queen. Los asistentes corearon a una sola voz clásicos como “Somebody to Love”, “We Will Rock You” y “We Are the Champions”, en una noche que destacó por la impecable producción y la conexión emocional con el público.

Tributo al icónico Freddy Mercury

Padín, acompañado por Francisco Calgaro (guitarra), Matías Albornoz (batería) y Ezequiel Tibaldo (bajo), no solo replicó el sonido característico de Queen, sino que también logró capturar su esencia teatral y extravagante, donde los asistentes pudieron apreciar a un Freddy Mercury que se apoderaba de Padín.

El escenario, adornado con luces sincronizadas y efectos visuales, complementó la experiencia, transportando a los asistentes a los conciertos originales de la banda; incluso detalles en los micrófonos, vestuarios y cabello, fueron replicados para lograr llevarnos a esas noches donde la banda brillaba por todos lados.

El espectáculo también tuvo momentos emotivos, como el homenaje al álbum A Night at the Opera, y una interpretación acompañada de un piano, que revivió el histórico concierto de Live Aid, considerado uno de los mejores momentos en la historia de la música.

Con más de dos décadas de trayectoria, “Dios Salve a la Reina” ha recorrido el mundo consolidándose como el tributo definitivo a Queen. La presentación en la Arena Ciudad de México reafirmó por qué esta banda es capaz de mantener vivo el legado de una de las agrupaciones más importantes de la historia del rock.

El espectáculo no solo fue un tributo a la música de Queen, sino también un recordatorio de su impacto cultural y su capacidad para unir generaciones a través del poder del rock. La ovación final dejó claro que, para los fans mexicanos, Freddie Mercury sigue siendo el rey indiscutible.

