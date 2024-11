Danna: He puesto los ovarios sobre la mesa para defender mi trabajo

Por primera vez, la cantante y compositora Danna toma el control total de su narrativa, compartiendo sus experiencias desde la infancia como niña estrella hasta su evolución como adulta y creadora en Danna: tenemos que hablar, documental que se estrenó ayer en Disney+.

“Quiero contar mi historia yo. No quiero que nadie más la cuente por mí”, afirma Danna en la producción, que combina reflexiones, material de archivo y momentos musicales para revelar aspectos nunca antes compartidos de su vida.

El proyecto sigue la vida de la intérprete mexicana Danna desde su debut a los cuatro años en las telenovelas infantiles de Televisa, pasando por su internacionalización al interpretar a Elphaba en el musical Wicked, hasta su éxito en España como parte de la serie Élite.

La vocalista, el martes pasado en la presentación del filme. ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Reviviendo todo esto me di cuenta de cuánto he evolucionado. Soy la suma de todas las versiones de mí misma. Tuve que pasar por muchos jefes autoritarios para convertirme en la jefa que soy hoy. Ahora no negocio con nadie, y eso incluye el respeto por mi tiempo y el de los demás. He tenido que poner los ovarios sobre la mesa para defender mi trabajo, mi dignidad y mi talento.

“Afortunadamente, estamos en una época en la que ya no tenemos miedo de hablar, y este proyecto refleja eso”, comentó la cantante y actriz.

El documental también aborda los sacrificios que enfrentó al crecer bajo el escrutinio público. Desde negociar su tiempo en la infancia, donde combinaba responsabilidades laborales con una niñez limitada, hasta aprender a establecer límites en su vida adulta.

Mujer en la industria. Uno de los aspectos más destacados de Danna: tenemos que hablar es su reflexión sobre las dificultades de ser mujer en una industria, que históricamente ha estado marcada por desigualdades de género. La artista agradece el apoyo de sus padres, quienes la protegieron de muchas situaciones adversas, pero también reconoce haber vivido experiencias que la formaron como persona.

“Es importante alzar la voz, y exponer el abuso de poder que enfrentan muchas mujeres en el medio, incluyendo periodistas, maquillistas y productoras. Invito a las nuevas generaciones a luchar por sus sueños, estableciendo límites y defendiendo su valor”, expresó la intérprete sobre el mensaje que le gustaría dar.

Para la producción de este trabajo, Danna reveló que tomó las riendas del proceso creativo, incluyendo la edición. “Recibí versiones iniciales que no representaban lo que quería contar, así que decidí editarlo yo misma junto a mi coproductor, Aron. Fue catártico y terapéutico, pero también el proyecto más difícil de mi vida. Quería ser honesta conmigo misma y con el público. Este documental es una muestra de amor desde mi perspectiva artística personal” concluyó.

Danna: tenemos que hablar ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney+. El documental promete inspirar y conmover a quienes lo vean, mostrando una faceta más humana de la artista.