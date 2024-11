La vez que María Félix corrió a Silvia Pinal de una fiesta; así fue la particular relación de las actrices

La muerte de Silvia Pinal ha generado sorpresa entre los usuarios de redes sociales, quienes ahora se dedican a recordar cada aspecto referente a la vida y obra de la actriz, quien en su momento, se codeó con las grandes figuras del entretenimiento en México, como lo fue la legendaria María Félix, con la que tuvo una relación un tanto complicada en la que la línea entre la amistad y la enemistad se encontraban en varias ocasiones.

Por un lado, María Félix siempre fue una mujer ‘alfa’, con un fuerte carácter y que se logró consagrar en el medio artístico gracias a esto mismo; por su parte, Silvia Pinal era una joven y bella actriz con un prometedor futuro cuando se encontró con ‘La Doña'. Ambas se conocieron por el hijo de la protagonista de Tizoc, Enrique Álvarez Félix, quien conoció a ‘la musa de Buñuel' en el rodaje de la cinta Los cuervos están de luto.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México lamenta el fallecimiento de la primera actriz Silvia Pinal. Con una carrera que abarcó más de seis décadas, participó en más de 60 filmes y obras teatrales. Su legado perdura como un pilar fundamental del cine, el teatro y la… pic.twitter.com/Dd7JofqzbS — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) November 29, 2024

Fue en varias ocasiones que ‘La Diva’ declaró sobre su gran admiración por ‘La Doña' y fueron varias ocasiones las propiciadas por Enrique para que las dos se conocieran y formaran un lazo de amistad, lo cual se logró a la larga, pero sin evitar alguno que otro desaire que generó polémica en su momento.

María Félix corrió a Silvia Pinal de una fiesta

Se cuenta que en una ocasión, el hijo de María Félix invitó a una fiesta a Silvia Pinal. Ante la sorpresa e impresión, la en ese entonces joven actriz tuvo problemas en hilar las ideas y articular las palabras para expresarse, con lo que no logró conmover a la consagrada actriz, quien no dudó en correrla de la fiesta al decir que ya la había conocido y tenía suficiente. Cabe recordar la personalidad fuerte de Félix, quien hacía lo posible por no rodearse de personas que no conociera o que no le agradara.

La madrina de Frida Sofía

La madrina de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, es la mismísima María Félix, quien se presentó en el bautizo de la nieta de Silvia Pinal en ese entonces. Fue la concuña de ‘La Diva’, madre de Pablo Moctezuma, quien le solicitó que fuera la madrina de bautizo de su nieta, a lo que ella aceptó bajo la condición de que nadie estuviera cerca de ella, ya que no deseaba ‘compartir el protagonismo’.

Aseguran que ante ello, Pinal se alejó durante el evento para no ser tomada por las cámaras. Sin embargo, señalan que al terminar la ceremonia, se habrían saludado con cordialidad, por lo que no es que hubiera una relación de odio.