Sylvia Pasquel se pelea con la prensa por acosarla en el funeral de Silvia Pinal: ‘¡Ya basta!’ | VIDEO

Sylvia Pasquel, la hija mayor de Silvia Pinal, protagonizó un muy incómodo e incensario momento al allegar al funeral de su icónica madre, pues se peleó con la buitre prensa de farándula, la cual al apenas verla se le lanzó para chacalearla y tratar de interrogarla.

Este viernes se está desarrollando el funeral de Silvia Pinal en la funeraria J. García López de El Pedregal, al sur de la Ciudad de México, donde se están dando cita los familiares y amigos de la que fue la última gran diva del cine mexicano. No obstante, la prensa de farándula, la cual está acechando afuera del lugar, tiene prohibida la entrada, pues es conocido que esos “reporteros” no sienten empatía, deshumanizan y viven del morbo grotesco.

#AlMomento Silvia Pasquel llega al funeral de Silvia Pinal pic.twitter.com/xm4UENApaj — Uno TV (@UnoNoticias) November 29, 2024

Entre las personalidades que han asistido al funeral de Silvia Pinal destacan Leticia Calderón, José Elías Moreno y Eugenia Cauduro, quienes afirmaron a los medios que la diva deja un legado inigualable, tanto artística como humanitariamente, por todo lo que hizo cuando estaba viva.

También llegaron a la funeraria los tres hijos de Silvia Pinal: Alejandra Guzmán arribó en una camioneta e ignoró a la prensa, que la estaba esperando. Luis Enrique Guzmán arribó a bordo de una motocicleta y las únicas palabras que le pronunció a los reporteros fueron “es el día de mi madre”.

No obstante, quien no soportó el acoso de los pseudoperiodistas de farándula fue Sylvia Pasquel, pues llegó en un carro y las cámaras de farándula no dudaron en lanzarse frente a ella y meterle los micrófonos por la ventana.

Muy enojada, la famosa le gritó a la prensa que no molestaran, pues al parecer quienes cubren farándula no son seres humanos y son incapaces de sentir empatía y el dolor que la familia de Silvia Pinal está pasando: “¡Ya basta!”, les gritó.