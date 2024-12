Chingu Amiga explica la ley marcial en Corea del Sur: ‘¡el gobierno nos puede matar¡'

Corea del Sur vive un momento extremo de tiranía a manos de un dirigente odiado por todos, pues el presidente Yoon Suk Yeol decretó ley marcial en el país, con el objetivo de “proteger a la nación” de “fuerzas comunistas”.

La gente ha se atrincherado en diversos edificios para impedir la entrada del ejército, como en el Parlamento, donde los legisladores la rechazaron, además de que otros ciudadanos protestaron ante la ley marcial. Por ello, tras unas horas, el presidente coreano anunció que levantaría esta medida… pero el daño ya estaba hecho.

Mientras todos los soldados vigilaban que nadie entre al parlamento de Corea del sur

Mientras todos los soldados vigilaban que nadie entre al parlamento de Corea del sur

El líder de la oposición entro saltando una puertita de atrás mientras transmitía un vivo

En medio de todo esto, la polémica influencer coreana Chingu Amiga, detestada por muchos por no pagar impuestos en México, incitar a la gentrificación, consumir mangos en exceso y dar cringe en general, hizo un video en el que se puso a hablar del tema.

Poco antes de que se diera a conocer que la ley marcial iba a ser levantada, Chingu Amiga subió varias historias a su Insta y explicó a la gente que aún la sigue y creen en ella las implicaciones que esta medida podría tener en la vida de sus compatriotas.

Hoy Corea del Sur le ha dado una lección al mundo entero; cuando se escucha a la gente, el país puede funcionar.



Hoy Corea del Sur le ha dado una lección al mundo entero; cuando se escucha a la gente, el país puede funcionar.

No vuelvan a decir que las manifestaciones no ayudan, que destrozar palacios no tienen significado. Hoy, en el primer mundo, todo esto sí fue tomado en cuenta.

“Esto había pasado en la generación de mi mamá. En esa época no podía caminar después de las 11 de la noche, no podían ir a trabajar, no podían salir del país, y si hacían algo que no le gustara al gobierno los podían matar o mandar a la cárcel sin ningún proceso, porque los militares tienen todo el poder”, dijo la gentrificadora.

La Chingu Amiga, dijo que la ley marcial podría colapsar la economía del país y dijo que pensó que la habían instaurado por el inicio de una guerra con Corea del Norte. “Si no hay guerra no pueden poner esto (...) pero luego descubrí que lo puso nada más porque no quiere ir a la cárcel por lo que ha hecho mal, pero gracias a Dios creo que se está controlando.”

“Desde mañana empezará una gran manifestación de todo corea para mándalrlo a la cárcel”, finalizó la gentrificadora devoradora de mangos.