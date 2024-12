Llega la leyenda de La Planchada al cine

A través de la historia de una enfermera que tras llegar a un nuevo trabajo en un hospital se encuentra con un temible espíritu que por igual cuida a quienes lo necesitan y castiga a quienes lo merecen, Turno Nocturno adapta al séptimo arte la famosa leyenda de La Planchada. En entrevista con La Razón, el director Rigoberto Castañeda habló de sus razones para hacer esta cinta, mientras que los actores Tony Dalton, Patricia Reyes Spíndola, Iazúa Larios y Fernanda Echevarría dieron detalles de sus personajes.

Sobre la decisión de tomar la leyenda urbana de La Planchada como punto de partida para desarrollar la trama de una producción de terror, Rigoberto Castañeda explicó que “siempre me ha interesado contar historias mexicanas y llevarlas a la pantalla para tratar de representar la cultura nacional a través de sus mitos, esta historia en particular me llamó mucho la atención por su iconografía y porque siento que no hemos visto mucho en el cine del universo de los hospitales ni de esta mujer fantasma con vestido largo perfectamente almidonado que va caminando por los pasillos de los hospitales, todo eso emitía varias imágenes en mi cabeza”. Ya con la idea de lo que quería contar, el director se aseguró de encontrar la atmósfera que se necesitaba al filmar en el abandonado Hospital de Convalecencia del Centro Médico Siglo XXI.

En el caso de la experimentada actriz Patricia Reyes Spíndola, ésta fue una nueva experiencia para ella debido a que “nunca había hecho una película de terror”. Contó que su personaje, Hortensia, “es una enfermera con experiencia que me parece no es buena persona, porque no avisa a las enfermeras jóvenes que hay un fantasma, y creo que tiene cierto lado de maldad”.

Para interpretar al carismático y siniestro doctor Zamudio, Tony Dalton tenía una historia de fondo bastante detallada sobre el personaje que había trabajado el director, “eso me dio una idea de dónde viene y me ayudó a entender por qué se comporta de la manera en la que lo hace”, señaló. El actor compartió además que durante el rodaje “había ciertas herramientas de doctores con las que me equivocaba a cada rato, pero al final, para mí el trabajo era el mismo de cualquier otra película; te preparas y aprendes tus diálogos”.

Por su parte, Iazúa Larios es Luciana, quien, en sus palabras, “representa a las enfermeras que resisten turnos laborales nocturnos que son abusivos en muchas ocasiones, la forma en la que ella logra encontrar una manera personal de resistir abusos laborales es siendo ligeramente abusiva y creo que parte del reto para mí era que no fuera tan evidentemente abusiva con la nueva enfermera que llega al hospital, pero que sí tuviera un punto de rebeldía”.

Para terminar, Fernanda Echevarría, responsable de asustarnos en el papel del espíritu de Eulalia, La Planchada, dijo que su personaje, a pesar de causar miedo a quienes están en el hospital, también cuida a sus pacientes. Al tratarse de su primer personaje paranormal, la actriz se lo tomó muy en serio, “me di a la tarea de ver mucho terror porque no lo consumía tanto y eso fue muy increíble, le agarré respeto al buen terror y estudié qué es lo que da miedo en este tipo de películas”, contó.

Y agregó: “Yo tenía la responsabilidad de encontrar un movimiento para Eulalia y Rigoberto tenía muy claro lo que quería, unos días antes de filmar ya con el vestuario entero y el maquillaje puestos hicimos pruebas de cámara y ahí nació el espíritu que ven. Ya en el rodaje, durante cinco semanas antes de filmar diario tenía dos horas de maquillaje”. Turno Nocturno, después de haberse proyectado en festivales, se estrena hoy en cines de México.

