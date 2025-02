Renata del Castillo, actriz de Como dice el dicho que fue desahuciada, es hospitalizada de emergencia: ‘Oren por mí’

La actriz Renata del Castillo, famosa por haber aparecido en la serie Como dice el dicho y la telenovela Cuando seas mía, informó que tuvo un nuevo deterioro en su salud, ya que tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

La famosa fue desahuciada por cáncer cérvicouterino, por lo que sigue llevando un tratamiento de inmunoterapia, luego de que ella decidiera renunciar a los tratamientos en 2022, pero parece que nuevamente se sometió a un tratamiento pero esta vez es de inmunoterapia.

Este es el estado de salud de Renata del Castillo

A través de un video Renata del Castillo informó a sus seguidores que tuvo que ser hospitalizada de emergencia y ser operada, ya que los tratamientos a los que se sometió para sobrellevar el cáncer le generaron una posible trombosis.

“Estoy en el hospital de urgencias porque traigo un dolor desde ayer, super intenso, y se me pasó al brazo. La oncóloga me dijo hace rato que me viniera ya que por la inmunoterapia, que por fin ya la recibí, pues era una trombosis, porque se hacen coágulos por todos los medicamentos que me ponen y tuve un pre infarto, así es que me van a hacer todos los análisis pidiendo a dios que todo salga bien, oren por mí”, mencionó la actriz en su video que subió a sus historias de Instagram.

📢 #RenataDelCastillo fue hospitalizada de emergencia por posible trombosis. La actriz, quien lucha contra el cáncer cervicouterino, alertó a sus seguidores sobre un intenso dolor que la llevó a urgencias. 🙏🙌✨ #FuerzaRenata #CáncerCerv pic.twitter.com/Wsz7v0td9X — YoSoiTu (@YoSoiTuLSR) February 20, 2025

En las nuevas actualizaciones que dio la famosa sobre su salud es que le hicieron un estudio en el que reveló que sus pulmones son los que están “malitos”, ya que uno tiene unos tumores y en el otro se le metió en un 10 por ciento el agua, esto puede generar infección en los pulmones y a su vez generar una neumonía.

Renata del Castillo sigue hospitalizada ı Foto: IG Renata del Castillo

Sin embargo, señaló que para evitar la trombosis le tienen que poner tres inyecciones, estas para que le ayuden a coagular la sangre y evitar que uno de éstos se quede atorado y tape la artera.

Finalmente en una última historia en Instagram publicó que le tenían que hacer otros estudio para verificar que se encuentra bien de salud, además de los estudios que ya le realizaron.