Mar de Regil denuncia estafa en un salón de belleza: ‘Me robaron mil 500 pesos’ | VIDEO

La influencer Mar de Regil ha generado polémica una vez más, pero esta vez por asegurar que fue estafada en un salón de belleza bastante conocido de la Ciudad de México. La hija de Bárbara de Regil contó como pagó más de mil pesos por un despunte.

Los usuarios en redes sociales se han puesta en esta ocasión del lado de Mar de Regil, a quien constantemente critican por sus comentarios o acciones que para muchos llegan a ser consideradas como ‘inventadas’, como cuando cobraba miles de pesos por cuadros ‘mal hechos’.

Mar de Regil denuncia estafa en salón de belleza

Fue a través de su cuenta de TikTok que Mar inició: “Hoy me robaron cuando me fui a cortar el pelo”. La joven explicó que había hecho cita en un lugar donde al hacer la cita, le preguntaron que cuánta experiencia quería que tuviera la persona que le cortara el pelo.

Al querer solo un despunte, ella indicó que estaba bien que fuera poco experto, por lo que le dijeron que el corte tendría un costo de 600 pesos. “Está raro que te pregunten” dijo la creadora de contenido, visiblemente confundida, “es super poquito, no necesito a alguien con tanta experiencia para que me corte las puntas”, expresó.

Menciona que al llegar al salón, le dijeron que no estaba presente la persona que le iba a cortar el pelo, por lo que la tuvo que atender alguien más con mayor experiencia, por lo que el costo subió a los 750 pesos.

Explica que en esta ocasión, le secaron el pelo y se lo plancharon antes de cortárselo, lo cual la sorprendió bastante. “Así decidió ella, yo pedí un corte normal, el de ese precio y me lo hizo así. Ni siquiera le dije ‘péiname’ ni hazme nada”, contó.

“Voy a la caja y me dice ‘Van a ser mil 500′. Yo soy esa persona que en su vida va a pelear por una cuenta", aclaró la joven, por lo que no cuestionó y solo pidió la terminal para realizar su pago con tarjeta.

De acuerdo con lo que le dijeron, el precio había sido por el secado. “Aquí su estúpida lo pagó. No es el dinero, lo que se me hace raro es que te digan algo al principio y luego ‘es que el que tiene más experiencia te cobra más y el otro menos y a ver cómo te queda’”, reflexionó. “Lo que me molesta es el abuso. Ni modo, me robaron mil 500 pesos hoy”, aclaró.

En esta ocasión, el público le dio la razón a Mar de Regil y se unieron en los comentarios algunas personas que han tenido una experiencia similar en el mismo salón de belleza.